El mercado de agua envasada en España facturó 1.950 millones en 2025, un 4,8% más, según Informa D&B

Archivo - Agua embotellada - FOTO DE JONATHAN CHNG EN UNSPLASH - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado de agua envasada en España alcanzó en 2025 unos ingresos por valor de 1.950 millones de euros, lo que representa un aumento del 4,8% respecto al ejercicio anterior, según refleja el estudio publicado por el Observatorio Sectorial DBK de Informa (filial de Cesce).

El informe detalla que la producción sumó un volumen aproximado de 6.850 millones de litros durante el ejercicio de 2025, registrando un incremento del 1% sobre el año precedente. De este modo, encadena ya "cinco años consecutivos de crecimiento" desde el mínimo registrado en el año 2020.

El documento explica también que el consumo mantuvo una tendencia de "moderado crecimiento" durante el bienio 2024-2025. Asimismo, señala que el "fuerte dinamismo" de la demanda en el sector de hostelería y restauración, fuertemente impulsado por la actividad turística, logró compensar la "atonía" del consumo en los hogares. Todo ello se produjo en un escenario marcado por la estabilización del ritmo de subida de los precios.

MÁS DE 30.000 EMPLEOS Y FUERTE ARRAIGO RURAL

En cuanto a la estructura del sector, el estudio apunta que en España operan actualmente unas 120 plantas de agua envasada que generan un volumen de empleo superior a los 30.000 trabajadores, sumando puestos de trabajo directos e indirectos. De igual modo, estima que en torno a la mitad de estas instalaciones de envasados se ubican en municipios de menos de 2.000 habitantes.

Desde Informa, destacan la presencia mayoritaria de empresas de reducida dimensión cuya actividad suele limitarse al ámbito regional y local. No obstante, remarcan que junto a ellas opera un reducido número de grandes compañías que cuentan con una posición destacada en el mercado, perteneciendo algunas de ellas a grandes grupos de alimentación o bebidas.

REPUNTE DE IMPORTACIONES Y PERSPECTIVAS PARA 2026-2027

Por lo que respecta a los intercambios comerciales con el exterior, el observatorio refiere un "acusado contraste entre el estancamiento del valor de las exportaciones y el notable repunte de las importaciones", que crecieron un 21% en 2025.

De cara al futuro, el informe prevé que el mercado prolongue su tendencia de crecimiento a lo largo del bienio 2026-2027. Sin embargo, estima que las tasas de aumento serán más moderadas que en años anteriores. Por último, advierte de que se producirá un "aumento del esfuerzo inversor" por parte de las empresas, tanto en capacidad productiva como en modernización tecnológica.