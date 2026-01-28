El mercado del gran consumo crecerá en valor cerca de un 3% en 2026, pero se mantendrá estable en volumen

Archivo - Lineal de fruta en supermercado Dia - DIA - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estabilidad actual del mercado de gran consumo tendrá continuidad en 2026, que prevé un año plano en la demanda, mientras que espera que crecimiento alrededor del 3% en valor por efecto de la inflación, según los del informe 'Los grandes retos de 2026', elaborado por Worldpanel by Numerator.

En concreto, el actual contexto ha hecho que el gran consumo cerrara 2025 con un leve crecimiento en volumen, del 0,6%, que prevé que repita en 2026, pero que se espera que mayoritariamente se vaya al consumo fuera del hogar.

De esta forma, la sensibilidad al precio, el crecimiento del canal de surtido corto y las políticas de la distribución mantienen el crecimiento de la marca de la distribución (MD), que ya alcanza una cuota del 44,3%, lo que supone 1,1 puntos más respecto al año anterior.

Otro de los efectos de la inflación es que el consumidor reduce el tamaño de las cestas en busca de un ticket menor y, por tanto, acude más veces a los establecimientos para cubrir sus necesidades. En estos cuatro años, este fenómeno ha generado unas 230 millones de cestas adicionales que tiene efectos dispares en los mercados.

El informe muestra la evolución de las palancas de crecimiento y concluye que la inversión para accionarlas, si bien ha repuntado ligeramente en el último año, aún están por debajo de lo conveniente para crecer a largo plazo.

SE DESPLOMAN LAS INNOVACIONES PURAS

En este aspecto, el estudio destaca cómo el lanzamiento de innovaciones puras sigue cayendo a doble dígito y cómo el surtido de marca de fabricante ha caído un 34% desde 2018, periodo en el que la marca del distribuidor ha crecido un 13%.

La consultora apuesta porque las empresas mantengan los objetivos a corto plazo, pero también se prepararen para el escenario a largo plazo que pasa por replantearse todo, desde la estructura de costes a repensar dónde y por qué se invierte, o bien, resetear las alianzas, reforzar la presencia y contacto con el consumidor fuera de los supermercados y del hogar o 're-entender' las dinámicas de mercado.