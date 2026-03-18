Un corte de fibra óptica causado por una contrata de Renfe, detrás de los retrasos de trenes de hoy en Madrid

Archivo - Fibra óptica en la red de Adif - ADIF - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un corte de fibra óptica ocasionado por una empresa de mantenimiento contratada por Renfe ha provocado este miércoles los retrasos de más de dos horas en algunos trenes con origen o destino en las estaciones madrileñas de Atocha o Chamartín.

Renfe ha explicado en un comunicado que ese corte de fibra óptica, producido en torno a las 8.00 horas, afectó a las comunicaciones de los centros de gestión del tráfico ferroviario, lo que causó una interrupción temporal de la circulación en las estaciones de Madrid-Atocha y Madrid-Chamartín.

La compañía defiende que, en cuanto se identificó el origen del problema, se activaron de inmediato los procedimientos de resolución por parte de los equipos técnicos y, a las 9.20 horas, finalizaron las tareas necesarias, lo que permitió la plena restauración del servicio, aunque con retrasos acumulados.

"De forma paralela a la resolución de la incidencia, se activaron los procedimientos alternativos de gestión del tráfico, lo que permitió mantener las circulaciones incluso antes de que se completara la reparación técnica, evitando demoras relevantes para los viajeros", argumenta Renfe, que reitera sus disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

De esta forma, la incidencia es ajena a Adif, a pesar de haber afectado a su infraestructura, y la afectación se ha limitado a los trenes con origen o destino Madrid, no el conjunto de trenes en España, que continúan con su operativa habitual.