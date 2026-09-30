Mercadona pone en marcha Atenea, su propia IA para desarrollar 'software'

Atenea, IA de Mercadona - MERCADONA

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercadona ha creado y puesto en marcha Atenea, su plataforma propia de inteligencia artificial (IA) con el objetivo de ayudar a sus equipos tecnológicos a generar 'software' con mayor rapidez y más calidad, según informa en un comunicado.

En concreto, más de 500 ingenieros ya utilizan esta plataforma de IA agéntica creada para transformar y acelerar el desarrollo de 'software' a gran escala.

La cadena de supermercados ha indicado que con esta herramienta, que no solo responde o genera contenidos junto al usuario, sino que también puede ejecutar tareas de forma autónoma, busca ganar "agilidad y eficiencia" en la creación de aplicaciones y así impulsar la digitalización de sus procesos físicos.

De esta forma, Atenea es una solución propia de Mercadona IT, el departamento responsable de la digitalización de la compañía. La plataforma integra el conocimiento, los procesos, las herramientas y los estándares de calidad de la compañía, y coordina agentes especializados capaces de ejecutar distintas misiones dentro del ciclo de desarrollo. Con esta solución, la compañía busca optimizar el desarrollo del software que da soporte al negocio.

"Esta plataforma propia de inteligencia artificial ayuda a los equipos tecnológicos a crear software de forma más rápida, con mayor calidad y, lo más importante, integrando el conocimiento y el contexto propio de nuestra empresa", ha señalado el CTO de Mercadona, Sergio Pajares.

Los 'early adopters', el equipo específico de la compañía responsable de implantar la IA en cada vertical de desarrollo. En el desarrollo y la implantación de esta IA participan equipos de diferentes ámbitos de Mercadona IT, entre ellos los de procesos, tecnología, operaciones, infraestructura, diseño o seguridad entre otros.

Además, la firma ha formado un equipo de ingenieros 'early adopters', encargado de impulsar su implantación en los diferentes verticales de desarrollo para el negocio, así como de formar y acompañar a los equipos en la adopción de esta nueva forma de trabajar.

Pajares ha explicado que "con el desarrollo y puesta en marcha de Atenea la compañía persigue crear una nueva forma de desarrollar software, más rápida, más consistente y más alineada con las necesidades del negocio". "El reto principal ha sido que la IA entienda cómo trabaja Mercadona y que Atenea funcione como un equipo formado por distintos agentes especializados, cada uno preparado para realizar una tarea concreta o trabajar con una tecnología específica", ha subrayado.

De esta forma, la siguiente fase pasa por extender el uso de agentes a todo el ciclo de vida del desarrollo, hacer la plataforma más eficiente y evolucionarla para que pueda trabajar con modelos de IA de diferentes fabricantes.

"La inteligencia artificial es cada vez más capaz y eficiente. Pero, si no se le marcan límites y objetivos claros, puede cometer errores o trabajar en una dirección equivocada. Lo importante no es solo contar con una IA muy potente, sino asegurarse de que está alineada con las necesidades de la empresa", ha subrayado Pajares.

Antes de abordar una tarea, el agente de IA proporciona a los agentes información sobre cómo desarrolla software Mercadona: sus procesos, herramientas, normas, diseños y criterios de calidad. De esta forma, la IA puede generar soluciones que encajan con la forma real de trabajar de la compañía.

"La IA no sustituye la responsabilidad técnica, la amplifica. Los profesionales mantienen el control y el criterio sobre las decisiones, mientras la plataforma multiplica su capacidad de ejecución", añade Pajares.

Hay que recordar que Mercadona lleva ya años desarrollando una estructura tecnológica que aproveche la IA cuando "verdaderamente aporte valor" para impactar directamente en la eficiencia de su negocio. Además de Atenea, la firma cuenta con otras soluciones que incorporan IA en diferentes procesos. Algunos de ellos incluyen la planificación y gestión de vacaciones y horarios, el reconocimiento automático de facturas de proveedores o un proyecto propio para gestionar con IA todos los datos maestros de producto.