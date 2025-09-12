Mercure recibe el premio a la Marca Internacional del Año en los European Franchise Awards

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cadena hotelera Mercure Hotels & Resorts ha sido galardonada con el premio a la Marca Internacional del Año en los European Franchise Awards 2025.

El reconocimiento, otorgado por la Federación Europea de Franquicias (EFF), destaca la trayectoria de expansión y el crecimiento de la marca en el sector de las franquicias hoteleras.

Mercure, fundada en 1973, ha sido premiada por su firme compromiso con la autenticidad regional. Actualmente, la cadena cuenta con la mayor cartera de proyectos en desarrollo de Accor, con más de 210 hoteles adicionales en construcción en todo el mundo.

UN RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA EN FRANQUICIAS

El jurado de los European Franchise Awards, compuesto por representantes de 18 asociaciones nacionales de franquicias, evaluó a los ganadores de concursos nacionales para seleccionar a los galardonados.

Los premios también reconocen categorías como Franquiciado del Año, Franquiciador del Año y el Premio Salón de la Fama de la Franquicia.

El vicepresidente de marketing de marcas midscale de Accor, Vincent Moskovtchenko agradeció el galardón y señaló que "este reconocimiento es una prueba del compromiso de Mercure de ofrecer experiencias significativas a los clientes a través del prisma de la cultura local".

La Federación Europea de Franquicias representa a más de 3.000 conceptos de franquicia en 17 países del continente, dando apoyo a una red que supera los 3 millones de profesionales.