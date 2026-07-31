Meridia compra el hotel Ibis Alcorcón Tresaguas a Essendi y eleva su cartera en Madrid

Ibis Alcorcón Tresaguas - MERIDIA CAPITAL

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La firma de inversión Meridia Capital ha ampliado su cartera de hoteles servicios limitados (limited service) en Madrid tras culminar la adquisición del hotel Ibis Alcorcón Tresaguas, un activo hasta ahora propiedad de Essendi.

El establecimiento, inaugurado en 2004 y situado junto al centro comercial Tresaguas en el área metropolitana de Madrid, cuenta con 157 habitaciones.

Tras la transacción, el hotel mantendrá su operativa bajo la marca Ibis (perteneciente al grupo Accor), mientras que la gestión operativa del activo pasará a manos de Continuum Hotel Group.

Con esta incorporación, la cartera de hoteles 'limited service' de Meridia en la Comunidad de Madrid alcanza las 543 habitaciones repartidas en tres activos estratégicos, ubicados en el centro de la capital, el entorno del aeropuerto y el área metropolitana.

La nueva propiedad prevé impulsar la creación de valor a través de una gestión activa y el reposicionamiento del activo.

La operación de venta ha sido asesorada en exclusiva por la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield. Esta transacción se suma a la asesorada recientemente por la misma consultora para la venta del futuro Holiday Inn Express de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), confirmando el dinamismo del segmento limited service en los principales nodos metropolitanos del país.

La operación se enmarca en un contexto de fuerte crecimiento del sector. Según las estimaciones de Cushman & Wakefield, la inversión hotelera en España superó los 2.530 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 36% respecto a los 1.856 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior.

La consultora prevé que el ritmo inversor mantenga o supere esta tendencia durante la segunda mitad del ejercicio impulsado por varias operaciones de gran volumen actualmente en curso.