Merlin Properties aumenta un 3,9% su beneficio recurrente hasta marzo tras ingresar 146 millones en rentas

Archivo - Edificio de oficinas de Ruiz Picasso 11 en Madrid, de Merlin - MERLIN PROPERTIES - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Merlin Properties obtuvo un beneficio recurrente (FFO) de 87,4 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un incremento del 3,9% respecto al mismo periodo del año anterior, tras aumentar un 10,3% las rentas brutas que obtiene por el alquiler de sus activos inmobiliarios, hasta los 146 millones de euros.

El beneficio recurrente por acción cayó un 5,6%, hasta los 0,14 euros, como consecuencia de que este año hay más acciones en circulación que hace un año tras las ampliaciones de capital acometidas para invertir en el desarrollo de su próximo principal negocio, los centros de datos.

El beneficio neto retrocedió otro 8,6% por los mayores gastos financieros, impactados por la adaptación a los tipos de interés del mercado, hasta los 77 millones de euros, sin efecto en este trimestre por el cambio en las valoraciones de mercado, ya que solo se realizan en junio y diciembre.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 113,6 millones de euros, un 11,4% más, lo que arroja un margen de rentabilidad sobre ventas del 77,7%, ligeramente superior al 76,9% del año pasado, según se desprende de su última cuenta de resultados.

Por negocios, las oficinas aumentaron las rentas comparables un 3,1%, con una ocupación del 93,6%; las naves logísticas un 0,6%, afectado por la mayor oferta en el mercado, aunque con un incremento de rentas en renovaciones de contratos del 6,2%; y los centros comerciales un 6,1%, tras incrementar los comercios un 10,3% sus ventas y un 1,5% la afluencia de visitantes.

CENTROS DE DATOS

En cuanto a los data centers, los de Madrid, Barcelona y País Vasco contaban a cierre del trimestre con 64 megavatios (MW) equipados y listos para operar. Una vez se complete la repotenciación (+6 MW) de Barcelona y la recepción de potencia en Getafe (+14 MW) en el tercer trimestre, la fase I estará completamente alquilada y contribuirá con 97 millones de rentas en 2027, aunque ya reportaron 13,8 millones entre enero y marzo de este año.

Respecto a la Fase II, dotada de 254 MW, la compañía asegura que las obras avanzan según lo previsto y ya se ha prealquilado al completo el segundo data center del País Vasco, con 48 MW de capacidad, un año antes de la entrega, y habrá un tercer edificio de 48 MW, ya en obras y cuyo arrendamiento se prevé a mediados de 2027.

En Getafe (en Madrid, con otros 48 MW), continúan las obras de demolición y ha solicitado al Ayuntamiento licencia de construcción, que espera recibir en el primer trimestre de 2027, mientras que en Tres Cantos (también en Madrid y con 30 MW) ha obtenido el permiso de urbanización para la parcela y trabaja ya sobre el terreno.

En Lisboa, donde habrá dos centros de 40 MW cada uno, el alquiler de la capacidad se encuentra en negociaciones avanzadas.

También está en desarrollo la fase III, de 412 MW, para la que se ha solicitado la licencia de construcción para el cuarto y quinto edificio del País Vasco (150 MW). En Lisboa (otros tres edificios adicionales de 100 MW en total) ha obtenido la licencia de construcción y comienza con la preparación del terreno, y en Zaragoza (2 centros de 150 MW en total), el planeamiento se encuentra en tramitación.

LIQUIDEZ DE 2.500 MILLONES

En el plano financiero, el nivel de endeudamiento de Merlin se sitúa en el 24,4% (proporción de deuda respecto al valor de los activos), tras la ampliación de capital ejecutada en marzo de 768 millones de euros, y la liquidez llega a 2.495 millones de euros, con un vencimiento medio de la deuda en 4,2 años y habiéndose cubierto ya el vencimiento de noviembre de 2026 con una combinación de deuda bancaria y bonos.

La compañía pagará 22 céntimos de euro por acción de distribución final con cargo a 2025 el 25 de mayo, que sumado a lo distribuido en diciembre suponen 42 céntimos de euro por acción.

En cuanto a la actividad desinversora, ha vendido activos no estratégicos por valor de 6,8 millones de euros con prima sobre la última tasación. Asimismo, tiene firmados otros 122,9 millones de euros a ejecutar entre 2026 y 2027, principalmente edificios de oficinas sujetos a reconversión a vivienda.