La Mesa del Tabaco desactiva el 98% del comercio ilícito de tabaco 'online' en el último año

Mesa del Tabaco - MESA DEL TABACO

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Tabaco ha eliminado más de 8.950 anuncios clasificados ilegales y 8.753 eliminaciones, manteniéndose una tasa de éxito en torno al 98% en 2025, según ha avanzado durante la celebración de la II Jornada contra el Comercio Ilícito de Tabaco, según informa en un comunicado.

En concreto, en la jornada, que ha reunido a más de 100 representantes de administraciones públicas, fuerzas de seguridad y expertos, se ha puesto de manifiesto la relevancia del entorno digital como un canal ilegal de comercialización.

La evolución de estos indicadores en los últimos años muestra una mejora progresiva en la eficacia de los mecanismos de monitorización y retirada, con tasas de éxito que han pasado de aproximadamente el 91,6% en 2022 a niveles cercanos al 98% en la actualidad.

La directora general de la Mesa del Tabaco, Águeda García-Agulló, ha señalado que "la lucha contra el comercio ilícito requiere una respuesta coordinada y adaptada a la evolución de los canales en los que opera, especialmente en el entorno digital". "La colaboración entre administraciones, fuerzas de seguridad y sector es clave para anticipar nuevas formas de fraude y reforzar la eficacia de las actuaciones", ha indicado.

Durante la jornada se han abordado cuestiones estratégicas como el desarrollo de sistemas de trazabilidad para la detección de productos ilícitos, el papel de la mensajería como canal de distribución ilegal en España, y los retos asociados a la monitorización y retirada de contenidos fraudulentos en entornos digitales.

Asimismo, se han compartido experiencias operativas que permiten identificar buenas prácticas en la lucha contra estas actividades. En este sentido, la participación de representantes de la Guardia Civil, el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional ha permitido ofrecer una visión integral de la respuesta institucional frente al comercio ilícito.

Entre las principales conclusiones, se ha destacado la necesidad de avanzar en estrategias conjuntas para anticipar nuevas formas de fraude y reforzar la eficacia de las actuaciones, en un contexto de creciente sofisticación de los canales ilícitos.