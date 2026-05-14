Miguel Padilla deja la secretaría general de COAG tras 32 años en el sindicalismo agrario

Archivo - El secretario general de Coag, Miguel Padilla Campoy, atiende a medios tras la reunión del Comité Asesor Agrario, - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha anunciado que no se presentará a la reelección durante la XVI Asamblea General de la organización, que se celebrará en Madrid los próximos 21 y 22 de mayo, según informa en un comunicado.

En concreto, con esta decisión, el dirigente murciano pone punto y final a una trayectoria de 32 años vinculada al sindicalismo agrario, cumpliendo así con el compromiso adquirido tras su elección.

De esta forma, Padilla dejará todas sus responsabilidades actuales para dedicarse en exclusiva a su explotación hortícola profesional en su localidad natal, Lorca (Murcia), la cual gestiona desde mediados de los años 90.

Agricultor y ganadero profesional, Padilla ha compaginado durante décadas su labor en el campo con la defensa de los intereses del sector. Aunque cursó estudios de Derecho en la Universidad de Murcia, su vida profesional ha estado ligada siempre a su explotación mixta dedicada a productos hortofrutícolas y a la producción de energía fotovoltaica.

Padilla ostenta la secretaría general de COAG a nivel nacional desde octubre de 2021. Previamente, entre 2012 y 2020, desempeñó el cargo de presidente de COAG-Murcia, responsabilidad que alternó con la de responsable de organización de la Comisión Ejecutiva nacional.

Durante esta etapa al frente de la organización agraria, Padilla se ha caracterizado por mantener una posición firme contra la "competencia desleal" de las importaciones de terceros países y denunciado reiteradamente que los productos de fuera de la Unión Europea no respetan los mismos estándares sanitarios, laborales y medioambientales exigidos a los productores españoles.

Además, ha combatido con determinación acuerdos de libre comercio como el de Mercosur o los tratados con Marruecos, alertando de que suponen una "amenaza directa" para la viabilidad de las explotaciones nacionales y una contradicción con las políticas de la UE.

Su mandato ha estado marcado por la lucha contra el acaparamiento de tierras y derechos de agua por parte de fondos de inversión especulativos. Padilla ha advertido de que esta tendencia pone en riesgo el modelo de agricultura familiar y profesional que defiende COAG, reclamando que el agricultor sea "la prioridad de cualquier política agraria" como garante de la seguridad alimentaria y motor del desarrollo rural.