MiiN Cosmetics amplía su presencia en Europa con su desembarco en Portugal con una boutique en Lisboa

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

MiiN Cosmetics, la marca de cosmética coreana, impulsa su expansión en Europa con la apertura de su primera boutique en Portugal, que está ubicada en Lisboa, según informa en un comunicado.

En concreto, la tienda, situada en la Rua Áurea 172, es un paso decisivo dentro de su estrategia de crecimiento internacional, que este año ya suma siete aperturas en las principales ciudades del continente.

La boutique de Lisboa, que cuenta con una superficie es de 51,5 metros cuadrado, tiene un equipo especializado compuesto por una Store Manager y tres Beauty Advisors, y está diseñada para ofrecer una atención personalizada en un entorno 100% alineado con la identidad de marca de MiiN.

"Portugal es un mercado con gran potencial, con una cultura de autocuidado muy afín a la española, pero aún poco familiarizada con la cosmética coreana. Por eso, Lisboa era una elección lógica y natural para la marca", ha señalado la cofundadora y consejera delegada de MiiN Cosmetics, Lilin Yang.

Yang ha reiterado su objetivo de "seguir democratizando el acceso a la K-beauty en Europa, siempre desde una propuesta honesta, didáctica y cuidada".

La apertura en Portugal llega en un contexto de fuerte impulso para la compañía, ya que en el primer semestre ha inaugurado siete tiendas en Europa: una en Francia (París), dos en Italia (Padova y Parma) y tres en España (dos en Barcelona y una en Sitges), consolidando su red de distribución física con esta nueva localización en Lisboa.

Además, el canal 'online' de la compañía ha experimentado un crecimiento notable, ya que desde enero ha superado los 220.000 productos vendidos, y su catálogo ha pasado de 600 a más de 720 referencias, gracias a la incorporación de 120 nuevos productos y 12 marcas innovadoras de Corea del Sur.