El Ministerio de Agricultura estima una producción de 5,4 millones de toneladas de cítricos para esta campaña

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima una producción de 5,44 millones de toneladas de cítricos para la campaña 2025/2026, iniciada el pasado 1 de septiembre.

La secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, ha anunciado este martes una previsión de producción citrícola nacional de 5,44 millones de toneladas durante la reunión de la mesa sectorial, con participación de los principales representantes del sector.

Según el aforo, elaborado a partir de los datos de las comunidades autónomas productoras, la producción prevista será 655.000 toneladas inferior a la de la campaña pasada (-10,7%) y un 14,2% menor que la media de las últimas cinco campañas.

Se configura así la cosecha más baja de los últimos 16 años, debido, principalmente a las excesivas lluvias de primavera, las altas temperaturas en periodos críticos del desarrollo de los frutos y los episodios de pedrisco en diversas zonas de cultivo.

En concreto, de naranjas se producirían 2,72 millones de toneladas, 356.300 menos que la pasada campaña (un 11,6% menos), y un 14,4% (459.900 toneladas) por debajo de la media. Representan el 50,1% del volumen total y el 71% de estas corresponden a variedades del grupo navel.

La producción de pequeños cítricos se elevaría a 1,73 millones de toneladas. Una cantidad un 8,2% (154.100 toneladas) inferior a la pasada y un 14,1% (283.700 toneladas) por debajo de la media. Este tipo de cítricos suponen el 31,9% del total. Las satsumas representan el 5,4% de este grupo, las clementinas el 52,2 % y el resto de las mandarinas e híbridos, el 42,3%.

La producción de limones retrocedería a las 866.654 toneladas. Esta cantidad supone un 14,7% (149.400 toneladas) menos que la registrada en la última temporada y un 17,3% (180.800 toneladas) inferior a la media). El 77,3% serán de variedad fino y el 22,1% de verna.

Frente a estas bajadas, en el caso del pomelo se alcanzaría una cifra récord, con una previsión de 107.902 toneladas, un 8% por encima de la pasada campaña, que ya fue récord con 8.000 toneladas. Se situaría por encima de la media en un 26,4 % (22.570 toneladas), con lo que se prevé de nuevo una campaña récord, por tercer año consecutivo.

Con esta estimación el ministerio refuerza su compromiso con la transparencia y facilita al sector mejores herramientas para la toma de decisiones, en línea con el plan de mejora de la citricultura aprobado en 2019.

En la reunión se ha realizado también un análisis del comercio exterior de cítricos en España, que continúa siendo el mayor productor de cítricos de la Unión Europea y el sexto del mundo. Entre 2019/20 y 2023/24 se exportaron una media de 3,5 millones de toneladas por campaña, con un valor medio anual cercano a 3.600 millones de euros.

España lidera además la comercialización mundial de cítricos frescos, con cerca del 25% de las exportaciones globales. Un 55% de la producción nacional se destina a mercados exteriores, una proporción que supera el 60% en pequeños cítricos y limones, y se acerca al 85% en el caso del pomelo.

En la mesa sectorial se analizaron también las autorizaciones excepcionales de materias activas que han podido emplearse en citricultura en la campaña anterior y en la actual para hacer frente a las principales plagas y patógenos exóticos en la citricultura europea, que aumentan debido a la globalización en el comercio, la apertura del mercado y el creciente impacto del cambio climático en la sanidad vegetal.

El ministerio ha presentado los principales aspectos de la propuesta de reforma de la PAC en relación con el sector, en la que se conserva la base legislativa que ha venido aplicándose hasta ahora.

Las intervenciones sectoriales en los sectores con Organizaciones de Productores (OPs) reconocidas, como el citrícola, serán obligatorias en el nuevo marco de la PAC. La Intervención Sectorial de Frutas y Hortalizas (ISFH) se integrará en el Plan Nacional y Regional de Asociación, lo que permitirá seguir apoyando al sector mediante programas operativos para la producción comercializada a través de OPs.