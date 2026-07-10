Economía multa con 551.952 euros al operador de juego online 888 por dos "infracciones graves" en blanqueo de capitales

Archivo - Una página web de juego 'online', a 16 de marzo de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Economía ha multado con 551.952 euros al operador de juego online 888 por dos "infracciones graves" de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

En concreto, el departamento dirigido por el vicepresidente primero Carlos Cuerpo ha decidido imponer, por una parte, una sanción consistente en una multa de 275.976 euros y amonestación pública derivada de una infracción grave por incumplimiento de la obligación de aplicar medidas de seguimiento continuo a la relación de negocios.

Asimismo, Economía ha optado, en segundo caso, por establecer otra sanción consistente en una multa de la misma cantidad -275.976 euros- y una amonestación pública derivada de una infracción grave por incumplimiento de la obligación de examen especial.

SANCIÓN POR INCUMPLIR LOS REQUISITOS DE LOS REGLAMENTOS DEL SOFTWARE

Ya el pasado mes de noviembre, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sancionó con más de tres millones de euros a 26 operadores de juego 'online', entre los que figuraba también 888 por infracciones graves de la normativa vigente. El departamento capitaneado por Pablo Bustinduy publicó una tanda de sanciones por infracciones graves y muy graves a 32 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar 'online' en España, con multas que superaban en total los 33 millones de euros.

De esas 32 infracciones --que dicta la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ)--, seis fueron muy graves, y estaban dirigidas a operadores extranjeros de juego 'online' que funcionaban sin licencia en España. Estas sanciones catalogadas como muy graves supusieron una multa de cinco millones por operador, así como el bloqueo de sus páginas.

Las otras 26, que son de carácter grave, se impusieron a operadores que aunque sí tienen la licencia en orden, incurren en algún tipo de infracción tipificada en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de regulación del juego.

Entre los operadores multados por infracciones graves se encontraban, entre otras, 888 Online, que tuvo que pagar 250.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación, y por utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados.