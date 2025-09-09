El ministro Planas pide que agricultores y ganaderos se sientan representados en la nueva PAC

Archivo - Foto de archivo del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reclamado que en la futura Política Agraria Común (PAC) los agricultores y ganaderos se sientan representados y ligados con el presupuesto europeo, en un consejo informal de ministros de Agricultura y Pesca celebrado en Copenhague (Dinamarca).

En concreto, durante la reunión, donde se han abordado otros temas específicos, como la transición verde, la competitividad y la innovación, el Ministerio ha afirmado que el sistema agroalimentario no debe perder su importancia nuclear dentro de la Unión Europea.

Asimismo, el ministro Planas ha asegurado que en la propuesta de la Comisión Europea no hay un enfoque claro que siga el diálogo estructurado que se abrió hace un año y medio con las organizaciones agrarias sobre el futuro de la PAC y las zonas rurales ni el planteamiento que hacía el documento 'Visión sobre la Agricultura y la Alimentación'.

Por otra parte, el ministro ha afirmado que la propuesta de la Comisión cuenta en España con el rechazo unánime del Gobierno y las organizaciones profesionales, indicando que el próximo jueves se reunirá con organizaciones pesqueras y el viernes con cooperativas agro-alimentarias.

Por último, el departamento dirigido por Planas ha concluido señalando que "ni España ni la UE pueden permitirse que el sistema agroalimentario se descuelgue de la competitividad y sostenibilidad global del continente".