Los minoritarios de Duro Felguera avisan a SEPI y mexicanos que acudirán a los tribunales si no hay solución

Los títulos de la compañía suben un casi un 10% en Bolsa hacia las 11.00 horas de este miércoles

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha avisado este miércoles de que si no hay una solución por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) o los socios de control --las mexicanas Prodi y Mota-Engil México-- para 'salvar' a la compañía asturiana del potencial concurso de acreedores, "lo pagarán".

"Si se perjudica a los minoritarios, el SAM acudirá a los tribunales para que se investigue la responsabilidad del Estado y la de quienes no hayan estado a la altura de Duro Felguera", ha destacado el presidente del SAM, Eduardo Breña, en un comunicado.

En declaraciones a Europa Press, Breña ha defendido que si no hay solución, los responsables "lo pagarán", en un contexto marcado por el preconcurso de acreedores que solicitó Duro Felguera el pasado mes de diciembre, cuyo plazo vence el próximo 11 de marzo, y por el requerimiento del holding público a la asturiana de que presente un plan de reestructuración.

"Ni el SAM, que ha sido responsable siempre en su actuación y decisivo en acuerdos, ni los accionistas, merecen esta situación, ya que se nos impidió nombrar a un miembro en el consejo de administración de Duro Felgeura. Si no hay solución que respete a los ahorradores, los responsables deben pagarlo", ha avisado Breña.

Los minoritarios de Duro Felguera, que se han pronunciado un día más ante la crisis que estaría afrontando la compañía asturiana, han hecho hincapié esta vez en que "ni la SEPI ni los socios de control tienen el más mínimo respeto" por los pequeños accionistas.

Las acciones de la compañía asturiana subían casi un 10% en el Mercado Continuo, índice en el que cotiza, hacia las 11.10 horas de este miércoles, con sus acciones intercambiándose a un precio de 0,269 euros.

DUDAN DE QUE LA SEPI Y LOS MEXICANOS LLEGUEN A UN ACUERDO

El SAM de Duro Felguera ha advertido a los pequeños accionistas de la compañía asturiana de que "ni deben, ni pueden confiar" en que la SEPI o los socios de control --las mexicanas Prodi y Mota-Engil México-- lleguen a un acuerdo que les beneficie.

"Queremos hacer un llamamiento a los accionistas minoritarios. En la situación actual, ni debemos ni podemos confiar en que la SEPI o los socios de control lleguen a un acuerdo que nos beneficie, pues si esa fuese su intención, habrían aceptado nuestro ofrecimiento de diálogo", ha destacado Breña en declaraciones a Europa Press.

También se han referido a que la SEPI y los socios mexicanos "han trasladado en ocasiones mensajes de optimismo y de futuro esperanzador". "La realidad es, por desgracia, diametralmente opuesta a las promesas que ahora se han demostrado vacías, pues nos hallamos en situación preconcursal", han apuntado los minoritarios.

Asimismo, los accionistas minoritarios de Duro Felguera han criticado que están asistiendo a una "indeseable" desinformación desde la empresa asturiana, por lo que desde el SAM se les ha trasladado su "todo su apoyo".

También se han referido al ordenamiento jurídico, el cual "no pone a disposición de los accionistas minoritarios un marco eficaz de protección, con medidas que garanticen la defensa de sus derechos e intereses".

"PREOCUPACIÓN" ANTE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL PRECONCURSO

Duro Felguera reconoció estar "preocupada" tras la reunión que mantuvo el pasado 12 de febrero su consejo de administración con la SEPI, lo que provocó, entre otras cuestiones, la rápida respuesta de sus accionistas minoritarios, que ven "imprescindible" que el holding público capitalice la deuda de la firma de ingeniería.

En el encuentro se abordó, entre otras cuestiones, la posibilidad de que la compañía asturiana solicite directamente el concurso de acreedores, ya que el plazo del preconcurso vence el próximo 11 de marzo.

Ante esta situación, la SEPI pidió un plan de reestructuración para asegurar la viabilidad de Duro Felguera antes de hablar de capitalizar el préstamo, según indicaron a Europa Press en fuentes próximas al consejo de administración de la firma.

"Ese plan debe ser analizado por los accionistas. No obstante, cabe reseñar que capitalizar la deuda no basta por sí sola, porque no resolvería las necesidades de liquidez de la compañía", explicaron estas mismas fuentes.

Por ello, Duro Felguera reconoció estar "preocupada", pues ve que el plazo del preconcurso de acreedores se "agota" y es "fundamental" lograr la agilidad necesaria, tal y como indicó la compañía, que también ve "imprescindible" que la SEPI convierta en capital su deuda.

El Gobierno, a través de la SEPI, que cuenta con dos asientos en el consejo de administración de la asturiana, tendría que convertir en acciones los 120 millones de euros que le prestó en mitad de la pandemia, lo que le daría la mayoría del capital.

Duro Felguera solicitó el preconcurso de acreedores el pasado 11 de diciembre ante los Juzgados de lo Mercantil de Gijón con la finalidad de iniciar una negociación para la aprobación de un plan de reestructuración, que permitiera su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible.