Mirat (Vocento) prevé alcanzar un Ebitda de entre 30 y 32 millones en 2026: "Somos una empresa más sólida y eficiente"

Junta General de Accionistas 2026 de Vocento - VOCENTO

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Vocento, Manuel Mirat, ha anunciado que el grupo prevé alcanzar un resultado bruto de explotación (Ebitda) de entre 30 y 32 millones de euros en 2026, lo que implica "un crecimiento de doble dígito". "Hoy somos una empresa más sólida y eficiente, con un exhaustivo control financiero y del negocio", ha apuntado.

Así lo ha indicado el consejero delegado durante su intervenciones este miércoles en la Junta de Accionistas 2026 celebrada en Bilbao, donde ha afirmado que el citado Ebitda se alcanzará "mediante la captura total de ahorros operativos y la maduración del modelo de suscripción digital".

Mirat ha marcado cuatro ejes estratégicos: el crecimiento en publicidad y suscripciones en prensa, con un impacto en Ebitda de un millón de euros; un plan de transformación basado en hubs y la reorganización del área de impresión, que permitiría unos ahorros de hasta 2,5 millones; una mayor aportación de Clasificados Motor y Agencias, con un impacto de hasta 1,5 millones; y destinar un 20% del CAPEX a proyectos de data.

Según ha manifestado el consejero delegado, "Vocento ha vuelto a la senda de la rentabilidad y ha progresado de manera muy significativa" tras el primer año de ejecución del Plan Estratégico 2025-2029". "Esta compañía ha recuperado la disciplina financiera y tiene un rumbo muy definido hacia el crecimiento y la rentabilidad", ha trasladado a los accionistas.

"Nuestra misión es asegurar un futuro digital rentable y sostenible para nuestros accionistas", ha remarcado Manuel Mirat, quien ha agradecido a los accionistas "su confianza y su apuesta por el proyecto de Vocento".

UN CAMBIO DE TENDENCIA

Antes de la aprobación del nombramiento de Ignacio Eyriès como nuevo presidente no ejecutivo de Vocento, su predecesor en el cargo, Ignacio Ybarra, ha afirmado que 2025 ha supuesto "un punto de inflexión" y que "marca un cambio de tendencia" en los resultados de la compañía. "Hemos cumplido los objetivos que presentamos hace un año y la compañía ha vuelto a la senda del crecimiento rentable", ha manifestado.

"En 2025 aprobamos el Plan Estratégico 2025-2029 y, gracias a él, ahora contamos con una hoja de ruta sólida para continuar transformando nuestro modelo de negocio", ha indicado Ybarra, para después añadir que el objetivo es "seguir consolidando a Vocento como un grupo más digital, ágil y rentable".

Para ello, Ignacio Ybarra ha manifestado que la compañía cuenta con un equipo gestor "de primer nivel" y ha reconocido el "espectacular" trabajo de Manuel Mirat en su primer ejercicio completo como consejero delegado. "2025 ha sido el año de consolidación de este equipo gestor y ha sido también el inicio de una etapa de transformación con unos objetivos ambiciosos que ya hemos empezado a materializar", ha remarcado el presidente.

En su intervención, Ybarra se ha referido las diferencias "provocadas por actuaciones fraudulentas" en la cifra de inventarios de materias primas con un impacto en el saldo final del Estado de Cambios de Patrimonio Neto Consolidado del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2024 de 5,88 millones de euros. "Vocento ha actuado con la máxima contundencia adoptando inmediatamente las medidas disciplinarias correspondientes", ha señalado.

Además, ha añadido que "aunque han sido los propios sistemas de control interno del grupo los que han detectado dichas diferencias, se está reforzando" la estructura organizativa y de gestión, así como "mejorando las políticas, procedimientos y medidas de control interno". A su vez, se está reforzando el canal ético para "asegurar que la integridad siga siendo un pilar fundamental".

"MOMENTO IDÓNEO PARA DAR UN PASO ATRÁS"

Ybarra se ha despedido como presidente de Vocento "después de casi ocho años". "Creo que es el momento idóneo para dar un paso atrás", ha declarado, al tiempo que ha añadido que Manuel Mirat "ya está consolidado como consejero delegado y el plan estratégico no solo ha alcanzado sus objetivos a cuarto plazo, sino que ha colocado ya los cimientos para que culmine con éxito".

La Junta de Accionistas ha aprobado todas las propuestas de acuerdo, entre ellas, las cuentas anuales e informe de gestión del Grupo correspondientes a 2025 y el nombramiento de Ignacio Eyriès como consejero dominical, propuesto para ser elegido presidente no ejecutivo de Vocento por el Consejo de Administración al término de la Junta.

"Su nombramiento aportará una visión renovada, una vez que ya hemos consolidado la situación del grupo en esta nueva etapa", ha señalado Ignacio Ybarra, el presidente saliente, al darle la bienvenida. La Junta ha acordado también la reelección de tres consejeros dominicales (Gonzalo Soto, Álvaro de Ybarra y Soledad Luca de Tena) y la fijación del número de consejeros en 12.

Los accionistas también han dado el visto bueno a la gestión del Consejo de Administración en 2025; al plan de incentivo a largo plazo 2025-2027, que implica la promesa de entrega de un determinado número de acciones de Vocento a los principales directivos del grupo, incluyendo el consejero delegado; y al informe anual sobre remuneraciones de los consejeros.