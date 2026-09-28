Moeve sella alianza pionera en España con Emerita Resources para suministrar diésel renovable al sector minero

De izquierda a derecha: Carlos Barrasa, director de Commercial & Clean Energies de Moeve y Joaquín Merino, CEO de Emerita Resources - MOEVE/JUAN OLIVARES

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moeve y Emerita Resources han firmado el primer acuerdo en España para desplegar el uso de diésel 100% renovable (HVO) a escala industrial dentro del sector minero, informaron ambas compañías.

Mediante esta alianza, el proyecto minero Iberian Belt West (IBW), situado en Huelva, incorporará diésel 100% renovable producido por la multienergética en sus instalaciones en Palos de la Frontera en el transporte de su concentrado mineral.

En concreto, se utilizará tanto en la maquinaria pesada empleada para la construcción y explotación en el complejo como en el transporte pesado de los concentrados.

Además de ser clave para descarbonizar sectores de difícil electrificación, como el transporte aéreo, marítimo y pesado por carretera, el principal valor añadido del uso del HVO reside en su compatibilidad con los motores actuales.

Ambos grupos destacaron que la incorporación de este biocombustible en las operaciones de transporte durante las construcción y explotación de la mina se estima que evitará la emisión de aproximadamente 2.600 toneladas de CO2 anuales, una reducción equivalente a la absorción anual de 170.000 árboles, lo que permitiría a un camión recorrer una distancia de tres millones de kilómetros.

Con este acuerdo, Moeve se posiciona como proveedor preferente de este biocombustible 2G, el cual puede reducir hasta en un 90% las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida en comparación con el diésel tradicional.

ACELERAR DESCARBONIZACIÓN EN INDUSTRIA PESADA.

El vicepresidente ejecutivo de Commercial & Clean Energies de Moeve, Carlos Barrasa, afirmó que acelerar la descarbonización de la industria pesada es "uno de los grandes ejes estratégicos" de la energética y para lograrlo se necesitan "socios con visión de futuro".

"El acuerdo alcanzado con Emerita demuestra que la transición energética puede ir de la mano de la competitividad, al apalancarse en los biocombustibles 2G como una solución inmediata para la descarbonización de sectores difíciles de electrificar", añadió.

Por su parte, el consejero delegado de Emerita Resources, Joaquín Merino, subrayó la importancia de este acuerdo pionero para el sector minero español, que está "completamente alineado con el ADN medioambiental de Emerita".

En este sentido, aseguró que un proyecto como el que está desarrollando la compañía en Huelva "es el partner ideal para este proyecto de Moeve como ejemplo de minería sostenible".

Para garantizar el acceso al diésel 100% renovable, Moeve avanza, junto a su socio Apical, en la construcción de una nueva planta de biocombustibles Moeve y Emerita Resources firman el primer acuerdo en España para suministrar diésel renovable al sector minero2G en Huelva, que se integrará en el mayor complejo de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa.

Con una inversión acumulada de 1.200 millones de euros y una capacidad de producción flexible de 500.000 toneladas anuales de HVO y combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), esta infraestructura es clave para alcanzar el objetivo de la compañía de liderar el mercado ibérico con 2,5 millones de toneladas anuales en 2030.