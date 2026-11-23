MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Moeve y World2Fly, la aerolínea de la división de viajes del grupo Iberostar (World2Meet), han operado este lunes un vuelo entre los aeropuertos de Madrid y Lisboa utilizando por primera vez en su logística una mezcla técnicamente certificada de tres combustibles: combustible sintético renovable (e-SAF), combustible sostenible de origen biológico (SAF) y queroseno convencional.

Según han informado ambas compañías en un comunicado conjunto, la mezcla suministrada al sistema logístico operado por Exolum ha integrado un 1,2% de e-SAF sintético con un 4,8% de SAF biológico, cumpliendo así de forma anticipada con los porcentajes de incorporación que el reglamento europeo 'ReFuelEU Aviation' exigirá a los aeropuertos de la Unión Europea para el año 2030.

El e-SAF empleado en la operación ha sido producido mediante electrólisis (ruta Fischer-Tropsch) a partir de hidrógeno renovable y CO2 residual capturado en el Centro de Innovación de Moeve en Alcalá de Henares (Madrid).

El proyecto ha contado con la colaboración del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Tecnología Química (centro mixto con la Universidad Politécnica de Valencia), y del Centro Tecnológico de Finlandia (VTT).

Por su parte, el 4,8% de SAF biológico ha sido fabricado por Moeve en su Parque Energético San Roque (Cádiz) mediante coprocesado a partir de materias primas circulares y residuos, entre los que se incluyen aceites de cocina usados recogidos en la red hotelera del Grupo Iberostar en Andalucía y Cataluña.

Tanto el combustible sintético -verificado de forma independiente por Intertek conforme a la norma internacional ASTM D7566- como la mezcla final cumplen con los estándares técnicos de la industria aeronáutica (ASTM D1655 y Def Stan 91-091).

Esto permite su uso directo sin necesidad de modificar los motores de las aeronaves ni las infraestructuras de distribución aeroportuaria.

Según los datos técnicos aportados, el e-SAF reduce hasta un 97% las emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida frente al combustible fósil, mientras que el SAF alcanza una reducción de hasta el 90%.

AUTONOMÍA ENERGÉTICA Y PROYECTOS INDUSTRIALES

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha subrayado que la producción de "moléculas verdes en Europa y para Europa" será una palanca clave para reducir la dependencia de los combustibles importados y cumplir con los objetivos climáticos.

En este contexto, el directivo ha defendido que la Península Ibérica juega un "rol decisivo" para consolidarse como el principal 'hub' europeo de biocombustibles de segunda generación (2G) e hidrógeno verde.

En paralelo a este proyecto piloto, la energética avanza en la construcción junto a Apical de una planta de biocombustibles 2G en Palos de la Frontera (Huelva), un proyecto que supone una inversión de 1.200 millones de euros destinado a escalar la producción de SAF en España.

Desde el sector aéreo, el CEO de World2Meet, Gabriel Subías, ha señalado que esta iniciativa demuestra la necesidad de que aerolíneas y compañías energéticas trabajen de manera coordinada para trasladar la innovación a la operativa real, especialmente en los vuelos de larga distancia en los que está especializada World2Fly.

FORO INDUSTRIAL EN LISBOA

Tras el aterrizaje en la capital portuguesa, ambas compañías han celebrado una jornada de debate sobre los retos de la descarbonización y la autonomía energética de la aviación europea de cara a 2030.

El encuentro ha reunido a directivos y representantes de toda la cadena de valor -entre ellos Airbus, Rolls-Royce, Exolum, IATA, McKinsey, Aeropuertos de Portugal (ANA), ICEX, ArcelorMittal y Bondalti-, además de investigadores del CSIC, el VTT y las universidades Carlos III, Rey Juan Carlos y Politécnica de Madrid.

La jornada se ha completado con un 'hackathon' en el que han participado más de 40 estudiantes de ingeniería aeronáutica de centros españoles y portugueses junto a profesionales 'junior' de ambas empresas.