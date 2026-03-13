Molins adquiere el 100% de Pavimentos Industriales Pavirat y Lithium Concrete

Archivo - Sede de Molins en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) - MOLINS - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Molins ha anunciado la adquisición del 100% de Pavimentos Industriales Pavirat y Lithium Concrete, compañías especializadas en la ejecución de pavimentos industriales de hormigón y pavimentos de alta planimetría, informa en un comunicado este viernes.

Fundada en 2014, Pavimentos Industriales Pavirat cuenta con una trayectoria centrada en el diseño y construcción de sistemas de pavimentos de hormigón de altas prestaciones, operando en todo el mercado español.

Por su parte, Lithium Concrete, creada en 2019, está especializada en soluciones técnicas de pavimentos continuos de magnesita para el sector industrial, decorativo y de rehabilitación.

El Executive Vice President Cement & RMC Spain & Mexico de Molins, Salvador Fernández, ha destacado que esta adquisición refuerza las capacidades de la empresa en soluciones de pavimentos industriales y permite "avanzar en la estrategia de crecimiento en el ámbito de la aplicación de pavimentos".

"La incorporación de equipos con gran especialización técnica nos permitirá ofrecer un servicio aún más completo a nuestros clientes", ha concluido.