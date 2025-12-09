Moncloa prorroga los plazos de los proyectos de resiliencia turística en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla

Archivo - Hoteles en Mallorca. - FERGUS GROUP - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este martes la modificación de plazos de los proyectos de resiliencia turística en territorios extrapeninsulares, léase Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, lo cual permitirá la ejecución de iniciativas por valor de 118,9 millones de euros.

Según se desprende de las referencias del Consejo de Ministros, el real decreto aprobado ha propuesto la prórroga del plazo de ejecución hasta el 31 de mayo de 2026 y el plazo de justificación hasta el 30 de junio de 2026 para, así, "maximizar la inversión y finalizar las actuaciones ya iniciadas".

Las subvenciones a entidades locales en Baleares y Canarias serán de 106,9 millones de euros, las ayudas a entidades privadas en Canarias serás de 6,5 millones, al tiempo que los proyectos en Ceuta y Melilla recibirán 4,5 y 1 millón de euros, respectivamente.

"Las comunidades autónomas de Canarias y Baleares se caracterizan por una elevadísima dependencia del turismo y necesitan de actuaciones singulares para paliar las externalidades de su elevada dependencia de la actividad vacacional", han razonado las referencias.

Por su parte, Ceuta y Melilla, ciudades con altos niveles de desempleos necesitan "consolidar fuentes estables de generación de ingresos para su población y potenciar sectores económicos que puedan ejercer un efecto tractor sobra la industria y los servicios locales".