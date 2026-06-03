Moody's mejora el 'rating' de Codere a 'Caa1' con perspectiva 'positiva' desde un 'Caa3' en 'negativo'

Archivo - Un hombre pasa por la sede de Codere ubicada en la capital, en Madrid (España), a 10 de septiembre de 2020.- Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Moody's ha elevado este miércoles el 'rating' de Codere Group Topco, S.A. de 'Caa3' con perspectiva 'negativa' a 'Caa1' con perspectiva 'positiva' y la calificación de probabilidad de impago (PDR) de 'Caa3-PD' a 'Caa1-PD'.

Según ha explicado en un informe, la agencia también ha mejorado las calificaciones de los instrumentos de los bonos sénior garantizados por valor de 128 millones de euros con vencimiento en 2028 emitidos por Codere Finance 2 (Luxembourg) S.A. de 'Caa3' con perspectiva 'negativa' a 'Caa1' con perspectiva 'positiva'.

Estas revisiones al alza son el reflejo de los resultados empresariales obtenidos en 2025, los cuales vieron crecer el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado calculado por Moody's de 104 millones de euros a 129 millones de euros.

Además, la casa de análisis considera que "la carga que suponen los elevados costes de reestructuración y otros gastos puntuales" se reducirá en los próximos 12-18 meses para dar lugar a un nuevo aumento del Ebitda y a un 'cash flow' positivo en el escenario central.

La calificación de Codere refleja, asimismo, su posición de liderazgo en los principales países en los que opera, así como su diversificación geográfica y la moderada ratio deuda/Ebitda ajustado, que se situó en 3,1 veces en 2025. El escenario base de Moody's estima que el apalancamiento caerá hasta el entorno de las 2,0 veces a 12-18 meses vista.