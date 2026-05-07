Movistar Prosegur Alarmas y Occident lanzan un producto que combina seguro de hogar y alarma conectada - MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Movistar Prosegur Alarmas y Occident han lanzado un nuevo producto que combina el seguro de hogar con un sistema de alarma conectada, que han denominado 'Hogar doble protección' y que, a juicio de las compañías, responde a un contecto "en el que la seguridad del hogar se ha consolidado como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos".

Según mantienen en un comunicado conjunto, los robos con fuerza en domicilios y la ocupación de las viviendas continúan figurando entre los delitos más relevantes y, en ese sentido, indican que ocho de cada diez clientes de Movistar Prosegur Alarmas han declarado sentirse más seguros en su hogar desde que han instalado el sistema de seguridad conectado de la compañía.

Su nuevo producto "refuerza la respuesta del seguro de hogar frente a la ocupación ilegal", incorporando, sin incremento en el precio, coberturas específicas como los honorarios de intermediación necesarios para facilitar el proceso de desocupación del inmueble, la compensación por suministros y los servicios de limpieza tras la recuperación de la vivienda.

Estas coberturas se han integrado junto con el resto de garantías relacionadas con la ocupación ya incluidas en el seguro de hogar de Occident, como la reposición de cerraduras, la reclamación y defensa jurídica, el coste del alojamiento alternativo por inhabitabilidad o la cobertura de daños por actos vandálicos, además de las protecciones habituales frente a daños materiales y la responsabilidad civil familiar.

La solución se ha completado con la incorporación de un sistema de seguridad de Movistar Prosegur Alarmas, conectado las 24 horas del día a su Central Receptora de Alarmas, con respuesta inmediata, aviso a la Policía si se confirma una intrusión y envío de un vigilante de intervención inmediata.

El servicio incluye la instalación por técnicos especialistas y el mantenimiento durante toda la vida del contrato, y el sistema incorpora tecnología de última generación, como detectores con cámara HD, sistema de alimentación ininterrumpida ante cortes eléctricos y un manejo sencillo y centralizado desde una única aplicación.

Además, el sistema incorpora de serie seguridad personal fuera de casa mediante un botón SOS que permite enviar vídeo y audio para solicitar ayuda desde el móvil y activar de inmediato un protocolo de emergencia, así como funciones de seguimiento con geolocalización en situaciones de riesgo, ampliando la protección más allá del domicilio.

'Hogar doble protección' se presenta como una solución integral, con la característica de mantener el precio fijo durante tres años en ambos productos, aportando --según la compañía-- así estabilidad y previsibilidad al cliente.

Al respecto, el director de Seguros de Particulares de Occident, Sergio López, ha señalado que esta nueva solución incide en su apuesta por "la protección integral del hogar, combinando una cobertura completa frente a la ocupación ilegal con tecnología avanzada" para ofrecer a los clientes "una mayor tranquilidad".

Por su parte, el director Comercial y de Marketingde Movistar Prosegur Alarmas, Fernando Saldaña, ha explicado que esta colaboración ha representado "un avance relevante en la integración de soluciones de seguridad conectada dentro de un marco asegurador", al permitir alinear capacidades tecnológicas y operativas en un modelo conjunto.