La multinacional húngara Cordia nombra a Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO en España

La multinacional húngara Cordia nombra a Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO, reforzándo su crecimiento. - CORDIA
MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -
La multinacional húngara Cordia, grupo internacional de promoción inmobiliaria perteneciente a Futureal Group, ha anunciado este lunes el nombramiento de Fernando Rodríguez Lluesma como nuevo CEO de la compañía en España, según ha informado este lunes la empresa en un comunicado.
Este nombramiento viene a sumarse a la reciente designación de Mauricio Mesa Gómez, anterior CEO para España y Rumanía, como presidente de los consejos de administración en ambos países.
Esta estructura reforzada está diseñada, según la compañía, para apoyar la siguiente fase de crecimiento en España y Rumanía, ampliar la cartera de proyectos y preparar las plataformas operativas para futuras inversiones y creación de valor, según ha informado.
Asimismo, Cordia considera a España como un "foco estratégico clave" para en los próximos años, impulsado por los "atractivos" rendimientos ajustados al riesgo y la ambición de la empresa de ampliar significativamente su cartera de inversiones y su actividad de desarrollo en el país.
Fernando Rodríguez Lluesma es arquitecto por la Universidad de Navarra y miembro de organizaciones internacionales como The Counselors of Real Estate (CRE) y la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), donde ostenta el grado de 'fellow' (FRICS) y ejerce como embajador en España.
En su nueva posición, Rodríguez Lluesma será responsable de alinear la estrategia de Cordia en España con los objetivos globales del grupo, supervisar las operaciones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad a largo plazo.
Además, el nuevo CEO cuenta con una sólida trayectoria como directivo en el sector inmobiliario, con amplia experiencia en compañías cotizadas y en entornos internacionales, ocupando posiciones de "alta responsabilidad" en compañías líderes del sector y gestionando activos inmobiliarios por valor de más de 800 millones de euros.
