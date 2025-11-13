El MWC 2026 contará con una zona dedicada al espacio y llevará al Circuit otra sobre movilidad. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrará del 2 al 5 de marzo en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, contará con una zona dedicada al espacio en el Hall 6 y otra en el Circuit de Barcelona-Catalunya sobre movilidad, según ha indicado el CEO de GSMA, John Hoffman.

Lo ha dicho este jueves en un encuentro con la prensa en Barcelona en el que también han participado el director general de GSMA, Vivek Badrinath, y la directora de Marketing de GSMA, Lara Dewar, en el que ha apuntado que se podrían alcanzar los 110.000 asistentes y 205 países en su 20 edición en Barcelona.

"Este es nuestro 20 aniversario en Barcelona y no podríamos estar más felices y orgullosos de llamar a Barcelona nuestro hogar, de reunir nuestro ecosistema aquí, en esta maravillosa ciudad", ha destacado Hoffman, quien ha avanzado que la inteligencia artificial volverá a tomar protagonismo en el MWC 2026.

Una de las principales novedades de la próxima edición será el espacio Nuevas Fronteras, una zona en el Hall 6 dedicada a la conectividad satelital, y sobre el sector espacial, destacan la presencia de la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, y el vicepresidente de ingeniería de Starlink, Michael Nicolls.

Asimismo, llevarán al Circuit de Barcelona-Catalunya el CircuitX, que mostrará los últimos avances en movilidad inteligente y experiencias inmersivas el domingo 1 de marzo, y una nueva zona fuera del recinto de Gran Via llamada Airport of the Future, dedicada a la aviación y que contará con socios como la zona Airbus y Outsight.

Como otros años, se mantienen el Programa Ministerial de la GSMA; el 4 Years From Now (4YFN), dedicado a los emprendedores, inversores y empresas innovadoras del sector de las startups; los Global Mobile Awards (Glomo) y el Talent Arena, focalizado en el talento digital.

LA "MAGIA" DEL MOBILE

Vivek Badrinath ha puesto en valor que el MWC ha generado una contribución económica de cerca de 7.000 millones de euros en las dos décadas que lleva celebrándose en Barcelona y su potencial para reunir a distintos agentes del mundo de la conectividad.

"Reunimos a gobiernos, industria, 'startups', jóvenes... Esta es la magia de Mobile", ha resaltado Badrinath, quien también ha alabado el trabajo realizado con los mercados emergentes en el Programa Ministerial del MWC.

20 ANIVERSARIO EN BARCELONA

Sobre el 20 aniversario del MWC en Barcelona, Lara Dewar ha dicho: "A cuatro meses para empezar, este año será muy especial por nuestro 20 aniversario en Barcelona. Hemos pasando de un evento industrial a ser una plataforma para los principales innovadores y el futuro de la conectividad".

Asimismo, ha recordado que Catar acogerá una edición del evento entre el 25 y el 26 de noviembre de este año y prevé ocupar 12.000 metros cuadrados en el Doha Conventions Center y contar con 200 ponentes y alrededor de 5.000 asistentes.

SEIS EJES Y EXPOSITORES

Durante cuatro días, el programa del MWC 2026 estará estructurado en torno a seis ejes temáticos: Infraestructura Inteligente, ConnectAI, IA para la Empresa, Nexo de IA, Tecnología para Todos y Agentes de Cambio.

Entre los expositores y patrocinadores de este año, se encuentran Accenture, Amazon Web Services, AT&T, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Dell, Deutsche Telekom, EY, Google, Hewlett Packard Enterprise, Honor, Huawei, Intel, KPMG, KT, Liberty Global, Meta, Microsoft, Nokia, Palo Alto Networks, Qualcomm, SAP, Samsung, SKT, Snowflake, ZTE y Xiaomi.