Navantia y Fincantieri crean una 'joint venture' para impulsar el programa Corbeta de Patrulla Europea (EPC)

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El astillero español Navantia y el grupo italiano de construcción naval Fincantieri han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) con el objetivo de crear una 'joint venture' para coordinar y ejecutar conjuntamente el proyecto Corbeta de Patrulla Europea (EPC).

En concreto, según han trasladado en un comunicado este jueves, la EPC es un proyecto enmarcado en la Cooperación Estructurada Permanente de la Unión Europea en defensa (Pesco), una de las iniciativas europeas de defensa "más ambiciosas", respaldado por el Fondo Europeo de Defensa (EDF) a través del programa Multi Mission Patrol Corvette (MMPC).

Su objetivo es diseñar y desarrollar un buque tipo corbeta, modular, polivalente e interoperable, liderado por Italia, España, Francia y Grecia, y que involucra a un total de 46 empresas de 12 países.

ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN DE OTROS SOCIOS

Actualmente, el proyecto se encuentra en su 'Call 1', aprobado por el EDF en su convocatoria de 2021. Esta fase tiene como objetivo lograr un diseño certificado y construir una plataforma prototipo para cada una de las dos versiones previstas: el buque de combate (Full Combat Multipurpose) y el buque de patrulla (Long Range Multipurpose).

En su convocatoria de 2023, el EDF asignó 154 millones de euros para la siguiente fase de la EPC (Call 2), destinada al diseño y al inicio del prototipado. Es en este contexto en el que las dos firmas han firmado el MoU para gestionar y ejecutar conjuntamente el programa a través de la mencionada 'joint venture', que estará abierta a la participación de otros socios del proyecto.

Además, ambas compañías impulsarán el progreso del programa colaborando en el diseño de la versión 'Full Combat Multipurpose' de la EPC y trabajarán conjuntamente para su comercialización entre otros socios europeos. La incorporación de la 'joint venture' estará sujeta a la finalización de la documentación de la operación y al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales.

PASO DECISIVO EN EL PROGRAMA EPC

"La industria desempeña un papel fundamental en la construcción de la defensa europea", ha afirmado el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, quien ha añadido que con esta colaboración ambas empresas dan un "impulso significativo a las capacidades de defensa de Europa".

Al hilo, el directivo ha declarado que trabajarán "juntos para definir una nueva clase de corbetas multipropósito, innovadoras, interoperables y ciberseguras que respondan a los requisitos no solo de la Armada Española y de la Marina Militare, sino también de otras marinas europeas".

De su lado, el consejero delegado y director general de Fincantieri, Pierroberto Folgiero, ha señalado que este acuerdo supone un "paso decisivo en el programa EPC, un proyecto que encarna el espíritu de cooperación europea y la excelencia tecnológica".

"Al unir fuerzas con Navantia, no solo estamos respondiendo a las necesidades de nuestras respectivas marinas, sino sentando las bases de un nuevo estándar en la defensa marítima europea", ha incidido, para luego destacar que la 'joint venture' es un "testimonio de la capacidad de la industria para impulsar el progreso y la unidad, y para transformar la visión en soluciones concretas para el futuro de la defensa europea".