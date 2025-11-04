Nintendo gana 1.128 millones de euros en su primer semestre fiscal, un 83,1% más, impulsado por la Switch 2

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fabricante y desarrollador de consolas y videojuegos Nintendo registró un beneficio neto atribuido de 198.936 millones de yenes (1.128 millones de euros) en el primer semestre fiscal, concluido el 30 de septiembre, lo que supone un avance del 83,1% respecto del resultado contabilizado por la compañía japonesa doce meses antes.

Las ventas netas sumaron 1,1 billones de yenes (6.235 millones de euros), un 110,2% por encima de la cifra previa. Según ha explicado Nintendo, los ingresos crecieron de manera "importante" gracias al lanzamiento de la Switch 2 en junio, consola, además, que cuenta con un precio mayor que su antecesora.

La hoja de resultados ha indicado que el 40,8% de las ventas se efectuaron en el continente americano; seguido de Japón, con un 20,5%; Europa, con un 23,9%; y el resto del mundo, con un 14,8%.

Los costes en los que incurrió la multinacional entre gastos de producción, venta o administración se elevaron hasta los 954.383 millones de yenes (5.409 millones de euros), un 137,5% más.

De su lado, los ingresos no operativos ascendieron a 91.398 millones de yenes (518 millones de euros), y los gastos de idéntica naturaleza a 539 millones de yenes (3,1 millones de euros).

Nintendo prevé para el ejercicio fiscal unas ventas de 2,250 billones de yenes (12.753 millones de euros) y un beneficio de 350.000 millones de yenes (1.984 millones de euros), 350.000 millones de yenes y 50.000 millones de yenes (283,4 millones de euros) más, respectivamente, desde la estimación inicial. El dividendo será de 181 yenes (1,03 euros), 52 yenes (0,29 euros) más.