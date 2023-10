Novotel (Accor) debuta en Valencia en el antiguo Expo Hotel, que será gestionado por Grupo Hesperia

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Novotel, marca propiedad de la hotelera Grupo Accor, abrirá un nuevo establecimiento 'flagship' en el antiguo Expo Hotel de Valencia en segunda mitad de 2024, que será gestionado por el Grupo Hesperia, según un comunicado.

El proyecto se ha puesto en marcha gracias al acuerdo de franquicia sellado entre Accor y Pictet Alternative Advisors, la división de inversión alternativa del banco privado suizo Pictet.

Este 'flagship' será el decimotercero de la marca en Iberia (España y Portugal), ya presente en otras grandes ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga, y portuguesas como Lisboa y Oporto.

El hotel, de 3 estrellas, dispone de casi 400 habitaciones, una terraza en la azotea con piscina de temporada, gimnasio, restaurante, bar y un gran espacio para la celebración de reuniones y eventos. Se encuentra en el centro comercial Nuevo Centro, a 15 minutos a pie del centro histórico de Valencia.

La renovación será liderada por el estudio de arquitectura e interiorismo Mönica Fullana e integrará a la perfección cada detalle de la filosofía de la marca Novotel de Accor 'Your time, Your way'. También, el proyecto de remodelación del edificio cumplirá con los estándares y las normativas de sostenibilidad que marca la política del Grupo Accor.

"Este acuerdo con Pictet nos permite continuar ampliando nuestra presencia de Novotel en las principales capitales de la Península Ibérica", ha señalado vicepresidente de Desarrollo de España y Portugal de Accor, Coré Martin.

Por su parte, el responsable del área inmobiliaria de Pictet Alternative Advisors para España y Portugal, Pablo Granell Peris, ha destacado que tienen una fuerte convicción en el mercado hotelero de una ciudad como Valencia y la confianza en que "los socios impulsarán el rendimiento de la atractiva oferta de productos de 'lifestyle'".