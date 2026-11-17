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MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Nvidia publicará este martes, tras el cierre de Wall Street, sus cuentas del tercer trimestre del año, que volverán a servir de referencia sobre la evolución de la 'fiebre' de la inteligencia artificial, en medio de la tormenta desatada en torno al gigante de los microchips para IA a raíz de las relaciones del cofundador y hasta la semana pasada consejero delegado de la compañía, Jensen Huang, con varias mujeres, incluyendo una presunta espía china y dos subordinadas, lo que forzó su renuncia el pasado jueves.

Con la salida de Jensen Huang, será Colette Kress, veterana directora financiera de Nvidia y consejera delegada interina de la multinacional desde el pasado jueves, la encargada de rendir cuentas en la esperada conferencia con inversores que habitualmente mantiene la cúpula directiva de la empresa tras la publicación de sus cuentas y en la que no participará Huang por vez primera desde la salida a Bolsa de Nvidia hace 27 años.

Además de la curiosidad del mercado por conocer si Nvidia mantiene o acelera el ritmo de crecimiento de sus ingresos trimestrales y las previsiones de cierre del ejercicio, uno de los elementos que más atención atraerá nuevamente será la cifra de inversiones de capital que la compañía prevé llevar a cabo, así como cualquier otra pista sobre la nueva etapa que se abre en la dirección de la empresa.

En este sentido, Javier Molina, analista de Mercados de eToro, comenta que las estimaciones apuntan a unos ingresos de 108.810 millones de dólares (98.715 millones de euros) y un beneficio por acción de 2,47 dólares, sin olvidar que Nvidia ha superado las previsiones en los ocho últimos trimestres, de modo que otro buen dato abriría enseguida la pregunta hacía 2027 y qué visibilidad tiene Nvidia sobre los pedidos y cuánto depende esa previsión de que sus clientes mantengan el ritmo de inversión.

Asimismo, considera que la salida de Jensen Huang abre una pregunta sobre el papel de Nvidia en el negocio de la IA, ya que, aparte de vender chips, también invierte en algunos de sus clientes y respalda con garantías proyectos que utilizan sus equipos.

"Para el inversor, la pregunta es cuánto de la demanda de chips se mantendría si Nvidia redujera su apoyo financiero", advierte.

A este respecto, Raphaël Thuin, responsable de Estrategia de Mercados de Capital de Tikehau Capital, considera necesario seguir de cerca las repercusiones del cambio de liderazgo en Nvidia en el conjunto del ecosistema de IA, ya que, bajo la dirección de Jensen Huang, la compañía ha financiado y respaldado activamente a empresas de su entorno, incluidos algunos de sus propios clientes.

"Esta circularidad en los flujos de financiación ha llevado a algunos inversores a describir a Nvidia como el 'banco central de la inteligencia artificial'. Cualquier reducción de ese papel podría tener consecuencias significativas, especialmente para los actores más vulnerables del sector", advierte para subrayar que "no debe subestimarse el impacto de su salida".

De este modo, sostiene que los inversores se enfrentan a numerosos interrogantes, incluyendo lo que tiene que ver con la sucesión de Huang, quien mantenía una estructura organizativa muy horizontal en Nvidia, así como el papel del ejecutivo en la estrategia del grupo y su capacidad para aglutinar talento, inversores y socios estratégicos.

"Los más optimistas señalarán que, en cierta medida, el mercado ya venía anticipando este acontecimiento durante los últimos días y que su impacto estaría, por tanto, descontado en la cotización", apunta Thuin, para quien los fundamentales de la compañía siguen siendo muy sólidos y la publicación de sus resultados este martes permitirá evaluar con mayor precisión la evolución de su actividad operativa.

"Prestaremos especial atención a la política de dividendos y recompra de acciones de la compañía, que hasta ahora ha sido relativamente conservadora. Una estrategia más generosa en este ámbito podría convertirse en un importante motor de rentabilidad para los accionistas", ha añadido.

Desde que a finales de octubre salieron a la luz las informaciones vinculando al cofundador de Nvidia con una mujer presuntamente vinculada a los servicios de espionaje de China, que llevó al consejo de Nvidia a abrir una investigación interna, la cotización de las acciones de la multinacional, que se había mantenido estos dos años como la empresa cotizada más valiosa del mundo, ha borrado prácticamente un tercio de su valor.

De este modo, tras llegar a alcanzar un precio máximo intradía de 243,37 dólares el pasado 6 de octubre, los títulos de Nvidia cerraron el lunes en 156,14 dólares, con una caída acumulada desde el precio récord de casi el 36%, lo que ha 'borrado' unos 2 billones de dólares de capitalización de la empresa, que había llegado a superar los 5,8 billones de dólares (5,3 billones de euros), pero actualmente se mueve en torno a los 3,7 billones de dólares (3,3 billones de euros).

NVIDIA CIERRA LA PUERTA AL RETORNO DE HUANG.

Por otro lado, el consejo de administración de Nvidia salía este lunes al paso de las informaciones sobre un potencial retorno de Jensen Huang a la dirección de la empresa al indicar que no está barajando la posibilidad de que este vuelva a desempeñar el cargo de consejero delegado de la compañía.

Fuentes familiarizadas con el asunto citadas por la cadena estadounidense CNBC han señalado que no está sobre la mesa de la junta directiva una posible vuelta de Huang, mientras que están centrados en la investigación por el posible riesgo para la seguridad nacional que supuso la relación extramatrimonial de Huang.

Precisamente, la compañía ha contratado a la firma legal Wachtell, Lipton, Rosen & Katz para llevar a cabo esta investigación, en la que trabaja el exfiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, Joon Kim, y ha indicado que las indagaciones serán "exhaustivas".

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la vuelta de Jensen Huang a la dirección de Nvidia, asegurando que "no es una mala idea". "Mucha gente le sugiere a Jensen que regrese; creen que debería volver", expresaba el mandatario estadounidense en relación a las voces que dentro del sector tecnológico piden también su regreso.

Precisamente, una campaña pública para restituir al CEO de Nvidia ha cobrado fuerza durante el fin de semana al sumarse personalidades como Elon Musk, consejero delegado de Tesla y SpaceX, y Tim Sweeney, CEO de Epic Games, a los ejecutivos que respaldaron una carta pública reclamando que la junta directiva 'Traiga de vuelta a Jensen'.

El diario 'Financial Times' informó previamente de que Jensen Huang estaría discutiendo con posibles aliados un potencial regreso a la dirección de la compañía que ayudó a crear en 1993, aunque por el momento la junta lo ha descartado.