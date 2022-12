Ocho de cada diez empresas de Latinoamérica reconocen la importancia de las prácticas sostenibles, según BID

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de ocho de cada diez empresas de América Latina y el Caribe consideran que sus clientes valorarían la aplicación de prácticas alineadas con el medio ambiente, lo que supone un mayor número respecto al 2021, cuando no alcanzaban el 70%, según la encuesta 'Buscando comprender el nuevo ADN exportador', realizada el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Las empresas exportadoras de la región tienen interés de incorporar prácticas verdes para impulsar su proyección exportadora, lo cual abre nuevas oportunidades para la expansión y la mejora del comercio y para una integración más sostenible en América Latina y el Caribe", ha expresado el gerente del sector de Integración y Comercio del BID, Fabrizio Opertti.

Por sectores, se observa que el primario tiene una intención mayor en adaptar su producción a través de prácticas de sostenibilidad. El 84% de las empresas de este sector respondió favorablemente, mientras que la cifra para el sector secundario y terciario fue de 74% y 72%, respectivamente.

FALTA DE ADAPTACIÓN Y PROBLEMAS ECONÓMICOS

Mientras que el 75% de las empresas de la región considera que podría adaptarse a prácticas más ligadas con el medio ambiente, todavía resiste un 6% que cree que no podría hacerlo y un 9% que no lo ve necesario. Este último porcentaje ha caído en dos puntos respecto al año anterior, cuando el 11% de las compañías no valoraba este tipo de prácticas.

Entre los principales obstáculos, las empresas ponen el foco en la inversión y financiación (56%) y las capacidades técnicas (30%). En relación a la primera cuestión, más de siete de cada diez empresas aumentaría la inversión o se mantendría estable en los próximos tres años, según la encuesta del BID.