MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Octopus Energy aspira a superar el millón de clientes en España en 2026, tras conseguir cerrar el año pasado sobrepasando los 500.000, según informó la compañía.

La comercializadora energética británica duplicó su cartera de clientes en 2025, superando ese medio millón en España en menos de cuatro años, en un contexto marcado por la volatilidad de precios y el incremento de los costes regulados de la factura eléctrica.

El consejero delegado de Octopus Energy España, Roberto Giner, ha considerado que duplicar la base de clientes en un solo año "demuestra que cada vez más personas buscan un modelo energético diferente".

"La subida de los costes regulados exige una gestión mucho más activa y transparente, y una relación con las personas sin ofertas puntuales ni compromisos a corto plazo. Así nos acercaremos pronto al millón de clientes en España", ha destacado.

El crecimiento de la cartera de clientes ha ido acompañado de una expansión del equipo en España, que ya supera las 500 personas. Además, en 2026 prevé contratar otras 160 personas en el país.

A nivel internacional, la energética Octopus Energy continúa su expansión con casi 11 millones de clientes en todo el mundo y mantiene valoraciones medias de 4,8 y 4,9 en satisfacción.