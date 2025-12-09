Octopus Energy supera los 500.000 clientes en España y aspira a alcanzar el millón en 2027

Archivo - Octopus Energy alcanza los 300.000 clientes en España - OCTOPUS ENERGY - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Octopus Energy ha superado los 500.000 clientes en España en menos de cuatro años, consolidándose como la sexta energética de mayor tamaño, tan solo por detrás de las eléctricas convencionales, y aspira a alcanzar el millón a mediados de 2027, informó la compañía.

De esta manera, España se sitúa como uno de los países clave para el grupo energético británico, tras duplicar su cartera de clientes en el último año, con la incorporación de 250.000 nuevos hogares.

El consejero delegado de Octopus Energy España, Roberto Giner, destacó que alcanzar el medio millón de clientes en el país "es un hito muy importante" para la empresa, situándose como una compañía energética "consolidada en el país en un periodo muy corto de tiempo para lo que es el sector".

Entre los meses de septiembre y diciembre, el grupo ha sumado 100.000 nuevos clientes. Desde que comenzó a operar en el país en 2022, Octopus Energy España ha pasado de 35.000 a más de 500.000 clientes.

Por comunidades autónomas, Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana son las regiones con mayor peso para la compañía con casi un 68% sobre el total de la cartera.

En el mercado español, la energética ha introducido soluciones tecnológicas con las que impulsa el uso de energías renovables y el ahorro en los hogares. Algunas de estas innovaciones incluyen la primera tarifa inteligente del mercado español para la carga de vehículos eléctricos con energía renovable en el hogar con la máxima comodidad y precios más que competitivos, o herramientas gratuitas como Lower Power, con la que cualquier persona puede revisar si la potencia contratada se ajusta a su consumo.

En el área de Instalaciones y Servicios, en la que trabaja el 42% del equipo, la compañía ha incrementado la venta de instalaciones solares en un 22% y duplicado la venta de puntos de recarga en todo el territorio peninsular.

En cuanto al almacenamiento, la energética ha pasado de vender un centenar de baterías a más de 1.200 unidades a nivel nacional en menos de un año y, en el caso de la aerotermia, desde su lanzamiento en julio de 2024, ha triplicado el número de instalaciones en hogares.