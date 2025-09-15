OCU asegura que los pasajeros afectados por la huelga de controles en Madrid-Barajas pueden reclamar a Aena

Archivo - Pasajeros con maletas visualizan las pantallas, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha asegurado que, ante la huelga de los controles de seguridad en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los pasajeros pueden reclamar a Aena por los daños causados por "el funcionamiento anormal de los servicios aeroportuarios".

En concreto, en caso de pérdida de vuelo, la entidad considera que la reclamación será como mínimo el precio del billete de avión y todos los gastos ocasionados por esta situación, según un comunicado.

Cuando se reclame, la OCU recomienda acreditar de la mejor manera posible --mediante fotos, videos o e-mail--, en primer lugar, la llegada al aeropuerto con tiempo suficiente, el estado del control de seguridad, para poder establecer la causa de la perdida del vuelo con el anormal funcionamiento del servicio aeroportuario y, además, guardar justificantes de todos los gastos ocasionados, así como de los posibles perjuicios causados.

Asimismo, desde la organización de consumidores se ha recordado que las aerolíneas tienen obligación de informar de una forma "clara" y "oportuna" al pasajero sobre el estado del vuelo y las causas del retraso o la cancelación.

Por último, la OCU se suma a las exigencias de las aerolíneas y la patronal de agencias UNAV para pedir a Aena que "tome todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la movilidad de los ciudadanos".