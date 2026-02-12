Oesía se alía con la polaca EAD para crecer en el mercado de los drones en América Latina

Archivo - Imagen de un dron 'Zeus' de EAD - EAD - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La filial de Oesía UAV Navigation ha firmado un acuerdo de colaboración con la firma polaca Ekolot Aerospace and Defense (EAD) para integrar su sistema de control de vuelo en el dron de despegue y aterrizaje vertical (VTOL) 'Zeus' y expandir su presencia en este segmento de mercado en América Latina, según ha informado la compañía española.

"Esta colaboración une las soluciones avanzadas de guiado, navegación y control de UAV Navigation-Grupo Oesía con la visión de Ekolot Aerospace & Defense para crear una nueva generación de aeronaves VTOL", ha subrayado.

'Zeus' es una familia de plataformas con un peso máximo al despegue de entre 100 y 250 kilos que combina la eficiencia aerodinámica de un diseño de ala fija con la versatilidad del despegue y aterrizaje vertical.

Según ambas empresas, su diseño hace que la plataforma sirva para misiones civiles, de defensa y de seguridad en entornos remotos o desafiantes.

"Ambas compañías buscan reforzar su presencia en el mercado polaco y apoyar la expansión de Ekolot Aerospace & Defense en la región Latam (América Latina). Desde el inicio de esta relación, UAV Navigation-Grupo Oesía y Ekolot Aerospace & Defense han mantenido una cooperación estrecha y fluida, basada en la confianza y en una visión compartida para desarrollar soluciones robustas para el mercado global", han agregado.