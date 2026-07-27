Oesía firma un contrato con Airbus para desarrollar una antena Satcom híbrida para el Eurofighter

Firma Airbus y Oesía - CARLOS YAGUE GARCIA

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Oesía, firma española especializada en ingeniería digital e industrial de uso dual, y la división de defensa y espacio de Airbus han suscrito este lunes, en la sede de Airbus en Getafe (Madrid), un contrato por el cual la multinacional tecnológica española desarrollará y fabricará una antena Satcom híbrida y electrónicamente direccionable (SGoSat ESA) destinada al programa Eurofighter Long Term Evolution.

El acuerdo marca el inicio de un proyecto con una duración estimada de 36 meses, que reforzará las capacidades de comunicaciones satelitales de la plataforma y supone un "nuevo impulso" para la industria española de defensa y para el fortalecimiento de la soberanía tecnológica europea en un "ámbito clave" como el de las comunicaciones aeroespaciales.

Oesía desarrollará esta capacidad a través de Inster-Grupo Oesía, división responsable del diseño de la solución Satcom SGoSat ESA (Hybrid Electronically Steerable Antenna), con la participación de Tecnobit-Grupo Oesía, cuya experiencia y capacidades tecnológicas aportarán valor añadido al desarrollo.

DESARROLLO, INTEGRACIÓN Y PRODUCCIÓN ÍNTEGRAMENTE EN ESPAÑA

La solución integra una antena inteligente con un módem para proporcionar un apuntamiento dinámico optimizado. "Esta arquitectura permitirá mejorar la fiabilidad del sistema, reducir las necesidades de mantenimiento y optimizar el rendimiento operativo durante el vuelo", ha explicado Oesía en un comunicado, detallando que la nueva antena está diseñada para entornos de comunicaciones en movimiento (SOTM).

Así, ofrecerá una "elevada eficiencia del sistema radiante, un control avanzado y preciso del haz, mayor resiliencia operativa y un comportamiento óptimo en condiciones ambientales exigentes". "Estas capacidades permitirán incrementar la conectividad del Eurofighter LTE, reforzar la conciencia situacional de la plataforma y mejorar su interoperabilidad en redes de combate avanzadas", ha apuntado.

Esta tecnología se integrará en la arquitectura del Eurofighter LTE bajo la responsabilidad de Airbus Defence and Space, como integrador principal de la plataforma y líder industrial del programa Eurofighter en España.

El desarrollo, la integración y la producción de la antena se llevarán a cabo íntegramente en España, "consolidando el posicionamiento de Oesía como socio tecnológico de referencia en programas aeroespaciales y de defensa de alta complejidad y elevado valor estratégico, así como el papel de la industria nacional en el desarrollo de tecnologías críticas para los grandes programas europeos de defensa".

El Eurofighter LTE se trata de una actualización del programa diseñado para mantener al Eurofighter a la vanguardia de la tecnología hasta 2060 y más allá. Incluye mejoras en la arquitectura del sistema, la potencia de cálculo, las comunicaciones, la tecnología de sensores y la cabina de mando, con el fin de prepararlo para futuras misiones.