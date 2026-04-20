La oficina antifraude de la UE detecta irregularidades en fondos por casi 600 millones en 2025

Archivo - Bandera de la UE - Robert Michael/dpa-Zentralbild/d - Archivo

BRUSELAS, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha cifrado en 597 millones de euros las irregularidades detectadas en el uso de fondos europeos durante 2025 y ha recomendado recuperar esas cantidades para el presupuesto comunitario, según su informe anual publicado este lunes.

En concreto, el organismo insta a las autoridades nacionales y a la Comisión Europea a que examinen los casos y decidan las medidas a adoptar con el fin de recuperar los fondos utilizados de forma indebida.

Además, OLAF señala que sus investigaciones permitieron evitar el gasto irregular de otros 18 millones de euros, al detectar posibles incumplimientos antes de que se materializaran los pagos con cargo al presupuesto comunitario.

Durante el pasado año, la oficina antifraude abrió 254 investigaciones y cerró 209 casos, tras el análisis de posibles irregularidades relacionadas con el uso de fondos europeos en distintos ámbitos de actuación.

En este contexto, OLAF recibió 4.961 comunicaciones, de las que derivaron 1.142 decisiones de selección para evaluar la apertura de investigaciones, en una fase en la que el organismo determina si existe "sospecha suficiente" para iniciar actuaciones formales.

El informe recoge que las investigaciones abarcaron prácticas como la manipulación de contratos públicos, conflictos de interés o sobrecostes injustificados, así como comercio ilícito transfronterizo, infracciones aduaneras y fraude medioambiental.

IRREGULARIDADES EN FONDOS AGRÍCOLAS EN ESPAÑA

Asimismo, el organismo señala tendencias en la información recibida, entre ellas "numerosos informes de presuntas irregularidades" en subvenciones agrícolas de la UE en varios Estados miembro, como España, Grecia, Portugal o Francia.

La OLAF también apunta a un aumento de la información relacionada con posibles infracciones en el ámbito de la defensa, especialmente en proyectos de investigación o contratación, así como un incremento de las denuncias procedentes de fuentes privadas en materias como aduanas, IVA y comercio electrónico.

Además, según confirma, la oficina antifraude continuó investigando posibles intentos de eludir las sanciones de la Unión Europea contra Rusia y Bielorrusia y prestó apoyo a las autoridades de Ucrania en el ámbito aduanero y de control.

El informe incluye también ejemplos concretos de investigaciones, entre ellos un caso en España en el que se detectaron irregularidades en la adjudicación de un contrato financiado con fondos europeos, cuyas condiciones favorecían a una empresa concreta, lo que llevó a recomendar la recuperación de 266.000 euros.

El director general de OLAF, Petr Klement, ha subrayado que en la última década el organismo ha contribuido a recuperar o proteger cerca de 6.800 millones de euros, unos recursos que, según ha destacado, se traducen en proyectos financiados y servicios para los ciudadanos europeos.