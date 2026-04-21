Garamendi ve bien la regularización por la falta de personal pero avisa: "Que no se cuele gente que no debe"

1080069.1.260.149.20260421115009 La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante un desayuno informativo de Fórum Europa organizado por Nueva Economía Fórum, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado este martes que su organización está de acuerdo con el proceso de regularización de migrantes por el "altísimo" problema de vacantes que tiene España, pero ha advertido de que hay que vigilar "que no se cuele gente que no debe".

En declaraciones a la prensa durante su asistencia a un desayuno informativo organizado por 'Nueva Economía Fórum' con la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, Garamendi ha insistido en que la CEOE apuesta por una migración "muy orientada al empleo", con planes de formación que permitan a los migrantes regularizados incorporarse a un puesto de trabajo.

"Y eso sinceramente, de momento, pues no está encima de la mesa y pensamos que es urgente sentarnos para ver cuál es el camino hacia el empleo y de cuáles son los planes de formación que son necesarios para cubrir tantas vacantes que hay en España. Yo creo que además es la forma de dar calidad de vida a las personas", ha defendido.

Garamendi ha denunciado el "colapso" en la gestión de las regularizaciones y ha advertido de la importancia de los certificados de penales. "Vamos a admitir a toda la gente que sea buena, pero hay que tener muy claro que no se nos cuele gente que no debe", ha abundado.

El dirigente empresarial ha indicado que, aunque está de acuerdo con el proceso de regularización, echa de menos que no haya sido fruto de un pacto de Estado y que no se haya llevado al Parlamento. Además, ha criticado que se utilice "como campaña electoral en cada momento, en cada caso, de un partido, de otro".

"Yo creo que esto se debiera haber estado mejor gestionado y debiera también de ser un pacto de Estado. Dicho eso, estamos de acuerdo con que tiene que venir gente, estamos de acuerdo con que hay que integrar a la gente. España puede ser un buen país de acogida, pero hay una serie de planteamientos que hay que poner encima de la mesa", ha subrayado.

En su opinión, es "lógico" que se regularice la situación de personas migrantes que ahora mismo están trabajando en la economía sumergida, y ha insistido en que hay muchos sectores, como la construcción, el campo, la hostelería ó los hoteles, que necesitan personal.

"Hemos visto en verano muchos restaurantes con mesas vacías porque no tienen gente, o hay muchos locales de hostelería que están cerrados más de un día, precisamente porque consideran que no pueden servir de una forma adecuada. Por lo tanto, es necesario (el proceso de regularización), pero hay que hacerlo bien", ha recalcado.