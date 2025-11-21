Ona Hotels & Apartments invierte más de 76 millones de euros en 2025 en la compra de hoteles - ONA HOTELS

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ona Hotels & Apartments ha invertido más de 76 millones de euros en la adquisición de complejos turísticos en 2025. Con la temporada alta en Canarias en marcha y el incremento de las nuevas incorporaciones, la compañía prevé crecer un 36,4% en la facturación y superar los 205 millones a cierre de 2025.

La compañía ha completado recientemente la compra del 100% de Ona Marinas de Nerja, un aparthotel ubicado en primera línea de mar que gestiona desde 2019. Tras la adquisición del complejo hotelero, la empresa confirma la intención de invertir cerca de 10 millones de euros en el reposicionamiento del activo.

Ona Marinas de Nerja cuenta con 216 habitaciones totalmente equipadas, además de una gran piscina frente al mar, zona wellness con spa y servicio de masajes, gimnasio, pista de tenis, amplias salas para organizar eventos corporativos y una completa oferta gastronómica con diferentes propuestas mediterráneas e internacionales.

Asimismo, la organización ha comprado 100 apartamentos en Ona Valle Romano Golf Resort, instalación que gestiona desde 2017. La empresa ha materializado la adquisición de este paquete de apartamentos, propiedad de un fondo durante los últimos ocho años.

Ona Valle Romano, ubicado en Estepona, dispone de 430 apartamentos con cocinas equipadas, terrazas privadas y grandes espacios de entretenimiento para toda la familia.

A tres kilómetros de la playa de Guadalobón y a solo seis del centro de Estepona, este complejo hotelero cuenta con un campo de golf de 18 hoyos diseñado por Cabell B.Robinson, tres piscinas exteriores, gimnasio y modernas pistas de pádel.

Además, Ona Valle Romano cuenta con una propuesta gastronómica diferencial bajo la marca La Boquerona, un restaurante con auténtico sabor andaluz, y otras propuestas mediterráneas e internacionales.

Las operaciones de Ona Marinas de Nerja y Ona Valle Romano han sido financiadas por Cajamar.

INCORPORACIÓN DE BE LIVE HOTELS Y ONA PEARLY GREY

Ona Hotels & Apartments anunció en agosto la incorporación de 6 hoteles Be Live a su cartera de activos. Supuso la adquisición en propiedad del Be Live Experience Orotava (225 habitaciones) en Puerto de la Cruz, Tenerife, y la gestión de cinco establecimientos, tres en Marruecos (Marrakech y Saïdia) y dos en Tenerife. En total, sumó 1.561 habitaciones a su capacidad operativa.

Por otro lado, en marzo anunció la compra del Ona Pearly Grey, en primera línea de mar en la zona de Callao Salvaje, en el suroeste de Tenerife. El complejo turístico cuenta con 111 apartamentos con cocina equipada, terraza o balcón privado con vistas al mar, piscina exterior con solárium, gimnasio, salón de belleza, animación y una destacada propuesta gastronómica.

"Durante los últimos tres años hemos realizado una inversión muy importante en la ampliación de nuestro porfolio, con la incorporación de establecimientos ubicados en destinos prime. Vamos a seguir apostando fuerte por adquisiciones, al permitirnos tener un balance sólido con poca deuda", ha destacado Nacho Barrau.

La compañía cerró 2024 con una facturación de 150 millones de euros, 41 hoteles y 4.630 unidades. La empresa prevé cerrar 2025 con 205 millones de euros de facturación, 50 hoteles y 7.427 unidades en España, Andorra y Marruecos.