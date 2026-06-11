OpenAI abrirá su primera oficina en España ante el rápido crecimiento de la adopción de la IA

Archivo - A smartphone screen shows several AI applications, including ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot, Meta AI, Grok, and DeepSeek. - Philip Dulian/dpa - Archivo

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, ha anunciado sus planes para abrir en Madrid su primera oficina en España durante la segunda mitad del año ante la sólida adopción de la inteligencia artificial (IA) en el país, un mercado donde sus usuarios activos semanales han aumentado más de un 40% interanual, situándolo entre los cinco principales mercados de Europa por número de usuarios activos semanales.

Con esta nueva sede, la compañía tecnológica busca, según han explicado en un comunicado, prestar un "mejor apoyo" a su creciente comunidad de usuarios, empresas, desarrolladores, instituciones académicas y socios del sector público. Asimismo, según han indicado desde la compañía, OpenAI prevé contratar profesionales locales para puestos relacionados con clientes, funciones técnicas y políticas públicas.

El director general de OpenAI para EMEA, Emmanuel Marill, ha señalado que España "se está consolidando como uno de los mercados más dinámicos de Europa". A su juicio, el país combina una "fuerte demanda" por parte de los usuarios, empresas con visión de futuro, un ecosistema dinámico de desarrolladores y 'startups' y una apuesta activa del Gobierno por la inteligencia artificial.

EL GOBIERNO APLAUDE LA DECISIÓN

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha celebrado la decisión de OpenAI, destacando que es una "clara muestra" de las ventajas de la economía española, como su crecimiento sólido, sus costes energéticos competitivos o una fuerza laboral local altamente cualificada.

Asimismo, Cuerpo ha expresado su deseo de colaborar con la firma para que el país aproveche "al máximo" esta tecnología y orientar su desarrollo hacia una IA "más ética y responsable".

En la misma línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha declarado que este movimiento demuestra que contar con una regulación adecuada de la IA "lejos de perjudicar la inversión, nos hace más competitivos". Además, López ha asegurado que Madrid "está preparada" para ser una capital de la IA "fiable".

EMPRESAS QUE APUESTAN POR LA HERRAMIENTA

A nivel corporativo y académico, grandes entidades españolas ya han integrado estas herramientas en sus operaciones. Por ejemplo, BBVA está ampliando el acceso a ChatGPT Enterprise a sus 120.000 empleados en 25 países, tras un proyecto piloto inicial donde más del 80% de los participantes utilizaron la herramienta.

Por otro lado, Banco Santander está desplegando esta misma solución entre más de 30.000 usuarios para profesionales de marketing, desarrolladores y agentes de atención al cliente, con el objetivo de avanzar en su estrategia de convertirse en un banco nativo en IA.

En este sentido, el responsable de Transformación de IA de BBVA, Antonio Bravo, ha afirmado que la llegada de OpenAI "contribuirá a impulsar el talento" y permitirá a las empresas acelerar su transformación. Asimismo, ha destacado que esta alianza busca situar la IA en el centro de la entidad y que ya está demostrando su potencial para "simplificar procesos complejos".

En el sector educativo, IE University e IESE Business School están incorporando ChatGPT Edu en todo su ecosistema para estudiantes y profesores. Además, la tecnológica Factorial está explorando el uso de Codex para ayudar a sus programadores a acelerar el desarrollo de software.

Así, el director de Sistemas de Información de IE University, Carlos Garriga, ha subrayado que OpenAI es un "pilar fundamental" en su estrategia para transformar la experiencia de aprendizaje. Así, ha señalado que herramientas como ChatGPT Edu y Codex les permiten preparar mejor a sus estudiantes y "ayudar a nuestros profesores a innovar".

En este sentido, según los datos de OpenAI, el uso de Codex se ha acelerado rápidamente, multiplicando por más de once sus usuarios activos semanales en España desde principios de 2026.

Finalmente, según han indicado desde la compañía, OpenAI dará a conocer más detalles sobre la ubicación exacta de la oficina y los procesos de contratación en los próximos meses.