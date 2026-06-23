Oracle redujo su plantilla en 21.000 efectivos en su último año fiscal

Archivo - FILED - 25 September 2023, Bavaria, Munich: The logo of the software and hardware manufacturer Oracle can be seen at the German headquarters. Photo: Sven Hoppe/dpa - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Oracle redujo su plantilla global en aproximadamente 21.000 efectivos durante su último año fiscal, que concluyó el pasado 31 de mayo, a medida que el gigante tecnológico adopta la IA para sus operaciones, según ha informado la compañía.

"La adopción e implementación de tecnologías de IA en nuestras operaciones han resultado, y podrían seguir resultando, en reducciones de nuestra plantilla", explica Oracle en su informe anual registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En concreto, al cierre de su último ejercicio, Oracle contaba con aproximadamente 141.000 empleados a tiempo completo en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 49.000 trabajaban en Estados Unidos y unos 92.000 a nivel internacional.

Esto supone una reducción de la plantilla del 13% en comparación con los aproximadamente 162.000 empleados del ejercicio precedente, incluyendo un ajuste del 15,5% en EEUU y del 11,5% fuera del país.

En el ejercicio completado el pasado 31 de mayo, Oracle contabilizó gastos por reestructuración y otros conceptos de 1.838 millones de dólares (1.606 millones de euros), frente a los 374 millones de dólares (327 millones de euros) del año anterior.

En este sentido, la compañía explica en el informe que la partida consiste en gastos de reestructuración por indemnizaciones por despido, costes por rescisión de contratos y otros costes de salida para mejorar la estructura de costes a futuro.