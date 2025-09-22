Oracle releva a Safra Catz como CEO y opta por una bicefalia con Clay Magouyrk y Mike Sicilia al frente

Archivo - Logo de Oracle en unas de sus oficinas en Alemania. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Oracle ha comunicado este lunes el nombramiento de Clay Magouyrk y Mike Sicilia como co-consejeros delegados de la compañía en sustitución de Safra Catz, que llevaba ocupando dicho puesto en solitario desde 2014.

Según se desprende de la nota de prensa emitida, Catz pasará ahora a ser vicepresidenta ejecutiva del consejo de administración de la tecnológica estadounidense después de haber desempeñado las labores de CEO durante los últimos once años.

Magouyrk ocupaba el cargo de presidente de la división de infraestructura en la nube de Oracle hasta ahora, mientras que Sicilia era líder de la división industrial.

Oracle ha indicado que, en esta nueva etapa de bicefalia, los dos directivos colaborarán para aprovechar el 'boom' de la IA, especialmente en lo referido al sector 'cloud' y de bases de datos.

"La combinación de nuestras fortalezas en IA, infraestructura en la nube, aplicaciones horizontales y aplicaciones industriales permitirá a Oracle ofrecer las mejores capacidades de IA a nuestros clientes", han declarado conjuntamente Magouyrk y Sicilia.

"Safra dirigió Oracle mientras nos convertíamos en una superpotencia en la nube, como demuestran claramente nuestros resultados recientes. En su cargo de vicepresidenta, Safra y yo podremos continuar nuestra colaboración de 26 años, ayudando a guiar la dirección, el crecimiento y el éxito de Oracle", ha declarado el presidente y jefe tecnológico de Oracle, Larry Ellison.

RESPONSABLE DE TIKTOK

Esta información ha coincidido hoy con la noticia de que será Oracle la responsable de recrear y mantener la seguridad del algoritmo que dará forma a la nueva versión de TikTok en Estados Unidos como parte del acuerdo para que Bytedance desinvierta de las operaciones de su red social en la primera potencia mundial.

Los nuevos dueños del TikTok americano, un consorcio integrado por Oracle, Andreessen Horowitz o Silver Lake Management, se harán con una licencia de Bytedance para replicar el algoritmo de TikTok y "reentrenarlo" por completo.

Así, Bytedance quedará fuera de las recomendaciones ofrecidas a los usuarios estadounidenses, al tiempo que sus datos serán almacenados en la nube y gestionados por Oracle para imposibilitar cualquier control de la 'app' por parte de entes extranjeros.