Origen España y Ecovalia firman un convenio para impulsar un modelo agroalimentario "sostenible y de calidad"

El presidente de la Asociación Ecovalia, Álvaro Barrera, y el presidente de Origen España, Ángel Pacheco. - ORIGEN ESPAÑA

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, y la Asociación Profesional Española de la Producción Ecológica, Ecovalia, han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de promover un modelo agroalimentario "sostenible, de calidad y con alto valor añadido".

En concreto, la firma ha tenido lugar en la feria Fruit Attraction, que se celebra en Ifema (Madrid).

Durante el acto, el presidente de Origen España, Ángel Pacheco, y el presidente de la Asociación Ecovalia, Álvaro Barrera, han suscrito el acuerdo, que establece impulsar la proyección nacional e internacional de los productos "de calidad diferenciada y ecológicos".

Asimismo, Pacheco ha indicado que ambas asociaciones son "baluartes del mantenimiento de la biodiversidad y de la defensa de los recursos naturales" y que "la preservación de los recursos locales es vital para garantizar el suministro duradero de estos alimentos de calidad certificada específicos de un territorio".

Origen España cuenta con 94 asociados y una representatividad del 91% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias españolas, lo que supone un valor de mercado superior a 1.400 millones de euros.