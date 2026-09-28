Oysho (Inditex) refuerza su expansión internacional con la apertura de una 'flagship' en Praga

Oysho - OYSHO

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Oysho, la marca deportiva y de tiempo libre de Inditex, refuerza su expansión internacional con la apertura de una 'flagship' en el centro de Praga, según informa en un comunicado.

En concreto, el espacio, ubicado en el histórico Trinity Palace, un edificio protegido por su valor patrimonial tanto en el interior como en el exterior, cuenta con el nuevo concepto de tienda de la marca, creando un espacio contemporáneo que respeta la identidad y la historia del edificio.

La tienda, distribuida íntegramente en una sola planta, dispone de aproximadamente de 1.300 metros cuadrados, con 850 metros cuadrados de superficie de venta, y con dos accesos.

La marca ha destacado que el proyecto parte de la conservación de los elementos originales del Trinity Palace, entre los que destacan diferentes tipos de mármol, vidrio tratado al ácido y detalles de latón. Estos materiales conviven con una selección de nuevos acabados, como maderas, microcementos, estucados blancos y metales oscuros.

La combinación de los elementos históricos con los materiales de nueva incorporación genera una estética limpia y equilibrada, en línea con la identidad visual de Oysho. Así, el espacio refuerza el posicionamiento deportivo de la marca a través de una experiencia de compra amplia, funcional y conectada con sus colecciones de deporte y tiempo libre.

La tienda presenta el universo 'Hike & Gorpcore' desde la entrada, con 'looks' que combinan prendas técnicas de exterior y básicos fitness. La propuesta reúne chaquetas, capas, prendas funcionales y tejidos pensados para distintas condiciones y momentos del día, con una estética deportiva de inspiración outdoor.

Además, el espacio da protagonismo al 'running', con una selección de prendas técnicas y las principales novedades de la temporada. La colección se presenta junto a Our Basics, un espacio dedicado a los esenciales de la marca, mientras que la línea Studio reúne prendas para disciplinas como yoga, barre y pilates, diseñadas para el entrenamiento y para los momentos previos y posteriores a la práctica. La propuesta se completa con calzado y accesorios.

De esta forma, la apertura de Trinity Palace refuerza la presencia de Oysho en Republica Checa, donde la marca ya cuenta con una tienda en el centro comercial Westfield Chodov, y reafirma su compromiso con la ciudad con esta 'flagship' en uno de sus enclaves más emblemáticos.