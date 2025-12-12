Paradores lanza una guía de eventos sostenibles para empresas

Paradores lanza una guía de eventos sostenibles - PARADORES

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Paradores de Turismo lanza su nueva Guía de Eventos Sostenibles con el objetivo de acompañar a las empresas a organizar encuentros más respetuosos con el entorno, las personas y la comunidad.

Se trata de un proyecto enmarcado en el Plan de Sostenibilidad 2025-2028 de la compañía, que, bajo el lema 'Paradores: el Eco de tu estancia', refleja la voluntad de que cada acción responsable deje una huella positiva en los destinos y, en este caso, en el ámbito de los eventos corporativos.

Es una de las primeras iniciativas de este tipo puestas en marcha por una empresa hotelera en nuestro país, según la compañía pública.

A través de recomendaciones prácticas y criterios ambientales, sociales y de gobernanza, la cadena hotelera pública quiere facilitar que los eventos celebrados en sus establecimientos no solo cumplan con los más altos estándares de calidad, sino que también contribuyan a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a la transición hacia un modelo turístico más responsable y resiliente.

Con esta guía, Paradores promueve que las buenas prácticas generen un "eco" que inspire y se extienda al conjunto del sector, impulsando una transformación compartida.

Entre otros instrumentos, Paradores pone a disposición de los clientes una calculadora de huella de carbono que permite conocer el impacto ambiental generado con cada evento, generándose tras su uso un informe personalizado.

Además, se incorpora una sección de compensación de emisiones a través de la cartera de proyectos oficiales de absorción de CO2 inscritos en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción dióxido de carbono del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

CASI UN SIGLO DE TURISMO RESPONSABLE

La hotelera defiende un modelo turístico que integra "la protección del patrimonio, el bienestar social, el desarrollo local y la excelencia en el servicio".

La sostenibilidad se convierte así en un eje estratégico que se refleja en su gestión diaria, en su apuesta por la eficiencia energética, la circularidad y la conservación del patrimonio histórico-artístico.

Certificaciones como el sello de sostenibilidad turística ECOSTARS avalan el desempeño de la cadena, consolidando a Paradores como proveedor de soluciones corporativas comprometidas con el entorno.

Paradores defiende que los eventos corporativos, además de su valor como oportunidad de negocio, "tienen la capacidad de generar un impacto social, económico y ambiental positivo".

Por ello, este proyecto de Guía de Eventos Sostenibles ejemplifica la esencia del Plan de Sostenibilidad 2025-2028 y entiende que reuniones, congresos y convenciones celebrados en Paradores representan una ocasión única para crear valor de forma responsable.

A través de esta guía, Paradores propone un modelo de eventos corporativos basado en la eficiencia, la sostenibilidad, la ética y el respeto.

Una herramienta que tiene como finalidad facilitar recomendaciones prácticas para las diferentes fases del evento con el fin de que los clientes puedan organizar encuentros que generen valor real, promuevan el bienestar de los asistentes y, al mismo tiempo, reduzcan su impacto ambiental y fomenten el desarrollo social en el entorno donde se celebran.