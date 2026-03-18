Pascual reclama medidas al Gobierno por la guerra en Irán y afirma que intentará no subir los precios

El presidente de Pascual, Tomás Pascual, durante el encuentro informativo ‘El sector agroalimentario en España, 20 años de transformación’, - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pascual, Tomás Pascual, ha reclamado este miércoles al Gobierno que "empiece a tomar medidas" para que la guerra en Irán no impacte a las empresas y a los consumidores y ha afirmado que su compañía intentará no subir los precios de sus productos.

En el encuentro informativo 'El sector agroalimentario en España. 20 años de transformación', organizado por Europa Press y Pascual, Tomás Pascual ha señalado que la compañía "todavía no ha empezado a notar" los efectos en los costes energéticos, aunque ha admitido que puede ser el área más sensible y que ya se está preparando por si le acaba afectando.

El empresario ha llamado a "tomar medidas que ayuden a que ese impacto no sea tan fuerte en las empresas", al tiempo que ha advertido asimismo de que "al final hay que pensar que todo el impacto de las empresas acaba en el consumidor".

"Se pueden hacer cosas que ayuden a la gente en momentos como éste. Y, sobre todo, a los que más lo necesitan", ha señalado, en referencia a las personas y a las microempresas y pymes, que "son las que crean empleo" y las "grandes olvidadas", así como a sectores afectados como el transporte o el primario.

En concreto, ha hablado de "algún tipo de rebaja de impuestos" y ha hecho referencia al IVA del 0% en alimentos, medida que han reclamado directivos como el presidente de Mercadona, Juan Roig.

"Yo no sé si es el cero, pero que en el tema del IVA hay una oportunidad para productos de primera necesidad, y la ley lo permite, está ahí claramente", ha respondido, al ser preguntado al respecto. De este modo, se alineaba con las peticiones formuladas al Gobierno por parte de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) en las reuniones de esta semana y antes de conocerse las medidas que anunciará este viernes el Ejecutivo.

Ya en el caso específico de la empresa que preside desde hace 20 años, Pascual ha señalado que intentarán no subir los precios de sus productos en la medida de lo posible: "Nosotros siempre intentamos no trasladar el impacto".

AYUDAR AL CONSUMIDOR AUMENTANDO LA EFICIENCIA

"Tenemos que ser conscientes y ayudar en esta pérdida de poder adquisitivo al consumidor", además de "buscar formas" para "ser más eficientes" sin necesidad de aumentar los precios, en función de cómo evolucione el conflicto en Oriente Próximo, originado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán.

"Vamos a ver cuánto dura esta situación, vamos a ver si hay un impacto fuerte detrás real", ha emplazado.

Preguntado por si la empresa está ya notando si se han elevado los costes energéticos, ha respondido que "todavía no", pero que ya se está monitorizando la situación y se están "planteando situaciones en las que esto pueda ocurrir" y se "tengan que revisar ciertas situaciones".

En esta crisis, "sobre todo lo que puede afectar más es el coste energético, que además en las industrias es muy relevante", ha admitido el presidente de Pascual.