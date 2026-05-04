La pastelería artesanal Hofman desembarca en Madrid con su primer espacio en Galería Canalejas

Pastelería Hofman en Galería Canalejas en Madrid - HOFMAN

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La pastelería artesanal Hofman impulsa su expansión con el desembarco en Madrid con la apertura de su primer espacio en Galería Canalejas, según informa la enseña en un comunicado.

En concreto, el grupo gastronómico Hofmann, fundado en 1983 por la reconocida chef Mey Hofmann y presidido actualmente por Silvia Hofmann, abre así su primer punto de venta fuera de Barcelona.

Ubicado en el atrio central de Galería Canalejas, el nuevo Espacio Gastronómico Hofmann invita a los visitantes a descubrir una propuesta donde la técnica y la creatividad son las grandes protagonistas. Así, los clientes encontrarán desde sus icónicos croissants rellenos, hasta su reconocida chocolatería de autor.

"Abrir en una localización como Galería Canalejas es un hito para nosotros y será sin duda un punto de inflexión en el crecimiento y el prestigio de nuestra marca", ha asegurado Silvia Hofmann, tras esta apertura en la capital.

La experiencia en Galería Canalejas se completa con una carta desarrollada junto al Restaurante Hofmann, que cuenta con estrella Michelin de forma ininterrumpida desde 2004.