Percebes, pularda y angulas se encarecen hasta un 30% en la antesala de la Navidad, según OCU

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los percebes, la pularda entera y las angulas se han encarecido hasta un 30% durante las dos primeras semanas de diciembre y se colocan como los aliemntos que más han subido sus precios en la antesala de la Navidad, de acuerdo con el observatorio de precios de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que lleva a cabo cada año para vigilar la evolución de los productos de alimentación típicos de las fechas navideñas.

En concreto, los percebes subieron su precio un 29,9%, mientras que la pularda entera lo hizo en un 15,3% y las angulas en un 11,5%.

De los dieciséis productos analizados por la organización durante estos primeros días, se ha incrementado también el precio del pavo entero (4,8%), el redondo de ternera (3%), la merluza al corte (2,8%), la lubina (2,2%), las almejas (2,1%), los langostinos (1,7%), el besugo (0,8%), y el jamón ibérico de cebo (0,4%).

De su lado, el cordero y la lombarda han mantenido su precio y las ostras (-8,2%), la granada (-3,1%) y la piña (-1,5%) han bajado.

Además, de los productos analizados, han alcanzado máximos históricos el jamón ibérico de cerdo al corte (67,79 euros/kg), el cordero lechal (23,18 euros/kg), el redondo de ternera (20,83 euros/kg), la lubina (11,79 euros/kg), el pavo entero (6,97 euros/kg), la granada (3,08 euros/kg) y la piña (2,15 euros/kg).

De los datos de OCU en mercados municipales, supermercados e hipermercados de Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia, se desprende que, de media, los precios de los alimentos más demandados en Navidad han subido un 3,9% en lo que va de diciembre, un incremento menor al del año pasado (6,1%).

A diferencia de otros años, no se ve un comportamiento tan diferenciado según el tipo de producto, solo a excepción de los vegetales, donde el comportamiento clásico (pocas variaciones e incluso descensos) se repite este año, y la tendencia alcista de las aves, posiblemente como consecuencia de la gripe aviar, aunque estas siguen siendo más económicas que el resto de productos cárnicos.

Ante estos datos, OCU aconseja anticipar las compras y congelar alimentos o buscar alimentos congelados, habitualmente más baratos, así como planificar con tiempo las cenas navideñas y aprovechar las ofertas, pues "es probable que los precios sigan subiendo".