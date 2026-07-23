Petrobras se embolsa 292,7 millones del Gobierno brasileño gracias al plan público de subvenciones al gasóleo

Archivo - Barco de Petrobras. - PETROBRAS - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estatal brasileña Petrobras ha recibido 1.700 millones de reales (292,7 millones de euros) procedentes del Gobierno federal con motivo de su adhesión al programa de subvenciones a la venta de gasóleo, según ha anunciado este jueves la firma de hidrocarburos.

La compañía ha explicado que el monto se corresponde al periodo transcurrido entre el 16 y el 31 de mayo. Petrobras, participada al 36,26% por el Estado brasileño, ha precisado que ya se ha embolsado una remuneración total de 6.400 millones de reales (1.102 millones de euros) desde el lanzamiento del plan.

En los últimos resultados presentados en mayo, Petrobras informó de que obtuvo un beneficio de 6.199 millones de dólares (1.067 millones de euros) durante el primer trimestre, lo que supuso un incremento interanual del 3,8%, mientras que las ventas ascendieron a 23.535 millones de dólares (4.053 millones de euros), un 11,7% más.