La petrolera estatal colombiana Ecopetrol gana 652,6 millones de euros en el primer trimestre, un 7,7% más

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol obtuvo un beneficio neto atribuido de 2,887 billones de pesos colombianos (652,6 millones de euros) en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 7,7% más que lo contabilizado durante el mismo periodo del año pasado.

Los ingresos totales se situaron en los 28,625 billones de pesos (6.471 millones de euros) tras retroceder un 8,7%. Del total, Ecopetrol facturó 14,567 billones de pesos (3.293 millones de euros) en Colombia y 14,058 billones de pesos (3.178 millones de euros) en el extranjero, un 4,2% y un 13% menos, respectivamente.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó los 13,458 billones de pesos (3.042 millones de euros), un 1,5% más, al tiempo que el margen Ebitda subió al 47% desde el 42,3% registrado doce meses atrás. La deuda neta fue de 108,1 billones de pesos (24.436 millones de euros).

De su lado, los costes en los que incurrió el grupo disminuyeron un 12,7% en comparativa interanual, hasta los 20,061 billones de pesos (4.535 millones de euros).

La producción trimestral de Ecopetrol fue de 725,2 kbped (miles de barriles de petróleo equivalente por día), un 2,7% menos, de los que 578,2 kbped se correspondieron con la extracción de crudo y 147,1 kbped al gas natural.

"Iniciamos el 2026 con un entorno geopolítico desafiante, derivado de la intensificación del conflicto en Medio Oriente desde marzo. La alta volatilidad de los precios del petróleo durante el último mes del trimestre, así como las afectaciones operativas en la industria, tuvieron un impacto en nuestro desempeño trimestral", ha afirmado el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Hurtado Parra.

Igualmente, la petrolera ha comunicado también la dimisión por motivos personales y profesionales de Juan Gonzalo Castaño Valderrama como miembro no independiente de la junta directiva. La misma ha tenido efectos inmediatos.