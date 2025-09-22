Pfizer comprará Metsera por 6.200 millones para introducirse en el mercado antiobesidad

La cotización en Bolsa de Metsera se dispara más de un 64%

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El laboratorio estadounidense Pfizer está ultimando un acuerdo de compra para hacerse con Metsera, 'startup' centrada en productos para la obesidad y enfermedades cardiometabólicas por hasta 7.300 millones de dólares (6.203 millones de euros).

Según se recoge en una nota de prensa, la farmacéutica abonará 47,50 dólares (40,36 euros) en efectivo por cada acción de Metsera, así como otros 22,50 dólares (19,12 euros) condicionados a tres hitos clínicos y regulatorios. Se espera que la compra se cierre en el cuarto trimestre del año.

"La adquisición propuesta de Metsera se alinea con nuestro enfoque de dirigir nuestras inversiones hacia las oportunidades más impactantes e impulsa a Pfizer hacia esta área terapéutica clave [de combatir la obesidad]", ha explicado el presidente y consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla.

El sumatorio de 70 dólares (59,48 euros) supone una prima del 112,1% respecto de la cotización de 33,32 dólares (28,31 euros) en los que cerró ayer Metsera en el Nasdaq neoyorkino. Sobre las 17.25 hora peninsular española, la cotización se disparaba un 64,43%, hasta los 54,12 dólares (45,99 euros).

El objetivo de la transacción sería hacerse con el tratamiento para la pérdida de peso MET-233i con vistas a competir en este nicho de mercado con la danesa Novo Nordisk o la también norteamericana Eli Lilly.