Piñero incorpora un asistente de IA para su división Real Estate & Golf de la mano de Logicalis Spain. - LOGICALIS

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Piñero ha incorporado un asistente de inteligencia artificial para su división Real Estate & Golf de la mano de Logicalis Spain, con el objetivo de impulsar la eficiencia operativa en un contexto de creciente complejidad en la gestión de datos y procesos, según un comunicado.

En concreto, la solución permite gestionar consultas, realizar comparativas de propiedades y ofrecer recomendaciones, además de facilitar la comunicación con clientes a través de canales como correo electrónico y WhatsApp.

Además, también introduce capacidades de personalización en la comunicación, adaptando el tono y contenido de los mensajes según el canal y el tipo de cliente, y abre la puerta a nuevas formas de interacción, como el uso de voz en determinados procesos.

En consecuencia, Logicalis ha destacado que el asistente logra automatizar las consultas más habituales y reducir los tiempos de respuesta, por lo que "facilita un acceso más ágil y contextualizado a la información de propiedades y precios".

"Este proyecto permitirá a la división de Real Estate & Golf de Piñero optimizar su operativa y alcanzar un objetivo de mejora de productividad de entorno al 30%", ha valorado el director de la Unidad de Data e Inteligencia Artificial de Logicalis, Alberto Robles.