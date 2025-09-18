Planas anuncia la puesta en marcha de una estrategia de promoción de la gastronomía española en el mundo

El ministro de Agricultura, Luis Planas, durante un desayuno informativo de Fórum Europa, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid - Gustavo Valiente - Europa Press

Iniciativa pionera a nivel internacional, tiene como objetivo fortalecer el papel de la gastronomía como motor económico y social de España

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado la puesta en marcha de un plan de promoción de la gastronomía española en el mundo, que está enmarcada dentro de la Estrategia Nacional de Alimentación (ENA).

"Vamos a hacer una estrategia de promoción de la gastronomía española en el mundo, tras alcanzar un acuerdo con el sector de la restauración y de la gastronomía", ha avanzado Planas al término de su participación en el 'Forum Europa'.

En concreto, Agricultura, en estrecha colaboración con personas y entidades clave del ecosistema gastronómico, va a poner en marcha los trabajos para elaborar un plan de medidas para reforzar la gastronomía española en el mundo.

De esta forma, este plan tiene como objetivo fortalecer el papel de la gastronomía como motor económico y social de España. Una estrategia que llega para apoyar tanto a los grandes referentes internacionales como a los pequeños productores, restauradores, investigadores y formadores, ya que todos son "piezas fundamentales" de un sistema cada vez "más diverso, sostenible e innovador".

Esta iniciativa, pionera a nivel internacional en su dimensión y aspiraciones, se enmarca en el desarrollo de la Estrategia Nacional de Alimentación, que reconoce el papel esencial de la gastronomía dentro del sistema alimentario español.

Desde Agricultura han recordado que la gastronomía es "cultura, identidad y economía", además de ser una "poderosa herramienta de cohesión social y desarrollo territorial".

Planas, que ha señalado que los "amigos italianos" se han adelantado y han ocupado ya "mucho terreno" a nivel internacional porque España ha ido "más tarde", ha recordado que el país tiene unos "grandes agentes" en los más de 90 millones de turistas que vienen a España y que compran los productos españolas y los reclaman después en los supermercados cuando vuelven a su país.

Además, ha destacado la internacionalización de la gastronomía española por todo el mundo. "Tenemos también una presencia cada vez mayor de restaurantes y tabernas en Europa y en otros países del mundo.

Siempre las visito cuando hago un viaje de productos españoles, de cocina española, pero hace falta darles un reconocimiento y un apoyo", ha concluido Planas.